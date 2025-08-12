Kinijos pilietis JAV pripažino kaltę dėl saugomų vėžlių kontrabandos

Vei‘jus Qiang Linas iš Bruklino pirmadienį Niujorko federaliniame apygardos teisme pripažino savo kaltę dėl to, kad mėgino iš šalies išvežti daugiau nei 220 paketų, kuriuose buvo apie 850 Karolinos vėžlių ir tripirščių dėžinių vėžlių.
Teisingumo departamentas nurodė, kad gyvi vėžliai kelias savaites trukusiai kelionei buvo suvynioti į kojines, o dėžės su ropliais buvo paženklintos etiketėmis, nurodant, kad viduje – „plastikiniai žaisliniai gyvūnai“.
Teisėsauga vėžlius, kurių rinkos vertė siekia 1,4 mln. JAV dolerių, sulaikė atliekant pasienio patikrinimą.
Karolinos vėžliai ir tripirščiai dėžiniai vėžliai dėl savo spalvingų raštų yra „vertinami vidaus ir užsienio naminių gyvūnėlių rinkoje, ypač Kinijoje ir Honkonge“, – teigiama Teisingumo departamento pranešime.
Departamento teigimu, šie vėžliai yra saugomi pagal Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją (CITES).
Nuosprendį paskelbti numatyta gruodžio 23 d. Vei‘jui Qiang Linui gresia maksimali penkerių metų laisvės atėmimo bausmė, po to treji metai priežiūros ir iki 250 000 JAV dolerių bauda.