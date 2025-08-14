Kreipiasi į poilsiautojus: nemaitinkite prie žmonių besišliejančios lapės

„Maitinti ar ne laukinius gyvūnus – dažnas klausimas. Šį kartą apie lapes.
Nuo pat turizmo sezono pradžios prie Platelių ežero vis dažniau pastebimos šmirinėjančios lapės. Ne veltui: čia atvažiuoja daugiausiai lankytojų, o ir ne vienas atvykusiųjų susigundo pavaišinti lapę savo atsivežtu maistu.
Prisiartina lapė per saugų atstumą, vos pamačiusi žmones užkandžiaujant, ir tyko maisto. Suminkštėja žmonių širdys, vieną kitą kąsnį nuo stalo ir lapei pameta.
Lapių, kaip ir kitų laukinių gyvūnų, maitinimas atrodo geranoriškas, bet iš tikrųjų kelia nemažai problemų tiek joms, tiek žmonėms. Štai pagrindinės priežastys, kodėl nerekomenduojama maitinti lapių.
Natūralios baimės praradimas.
Kai lapės pripranta prie žmogaus maisto, jos pradeda artintis prie žmonių ir gyvenviečių. Tai didina konfliktų riziką, nes jos gali tapti įkyriai drąsios ar net agresyvios.
Pavojus žmonėms ir naminiams gyvūnams.
Lapės gali pernešti pasiutligę, niežus, erkes ar kitas ligas. Artimesnis kontaktas reiškia didesnę užkrato perdavimo riziką.
Netinkama mityba.
Žmonių duodamas maistas (ypač virtas, prieskoniais pagardintas ar perdirbtas) nėra tinkamas lapių virškinimo sistemai ir gali sukelti sveikatos problemų.
Populiacijos disbalansas.
Lengvai prieinamas maistas skatina lapių populiacijos augimą vietovėse, kur natūraliai jų turėtų būti mažiau. Tai gali paveikti vietinę ekosistemą ir kitų gyvūnų populiacijas.
Konfliktų su žmonėmis didėjimas.
Jei lapės dažnai lankosi prie namų, jos gali imti plėšti šiukšlių konteinerius, pulti vištas ar kitus smulkius gyvūnus, kas skatina žmones jas naikinti.
Iš esmės maitindami laukinę lapę mes ją „pririšame“ prie žmonių, bet kartu padarome ją pažeidžiamesnę. Saugiausia joms padėti – palikti jas gyventi pagal natūralius instinktus“, – priminė specialistai.
Žemaitijos nacionalinis parkasPlatelių ežeraspoilsiautojai
