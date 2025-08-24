Žinios, kurios šviečia.
GamtaFauna

Rudenį įvairiuose šalies regionuose vyks medžioklės egzaminai

2025 m. rugpjūčio 24 d. 08:18
Rudenį keturiuose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje – vyks medžioklės egzaminai. Juos išlaikiusiems asmenims bus nemokamai išduodami elektroniniai medžiotojo bilietai.
Spalio ir lapkričio mėnesiais vyksiančius egzaminus organizuos Aplinkos apsaugos departamento (AAD) Teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija.
Pasak departamento, egzaminą sudarys dvi dalys – teorinė ir praktinė. Teorijos egzaminas nurodytuose miestuose vyks spalio 1, 2, 30 dienomis, o praktikos (šaudymo) – spalio 21, 22 d. ir lapkričio 19 d.
Teikti prašymus laikyti medžioklės egzaminą galima iki rugsėjo 17 d. imtinai.
Sėkmingai išlaikius teorijos ir praktikos egzaminus, atsakinga komisija per 5 darbo dienas patikrina, ar egzaminą laikęs asmuo atitinka reikalavimus ir ar nėra priežasčių, dėl kurių teisė medžioti negalėtų būti suteikta. Jeigu tokių aplinkybių nėra, egzaminą išlaikiusiajam išduodamas medžiotojo bilietas.
Kaip numato įstatymas, asmuo įgyja teisę medžioti tik išlaikius egzaminą ir gavusi medžiotojo bilietą.
