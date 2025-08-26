Neįtikėtina – Lietuvoje vienoje vietoje užfiksavo dvi meškas: „Tikra gamtos sensacija“

„Wow! Meškutės mums vėl serviruoja tikrą gamtos sensaciją Lietuvoje!
Seniai buvome girdėję apie meškas Lietuvoje, tačiau jos niekur nedingo ir rugpjūčio 25 d. medžiotojo Gvidijaus Strolios įrengtoje žvėrių viliojimo vietoje apsilankė net DVI meškutės!
Tokį vaizdą pamatyti – tikra retenybė: galime sakyti Lietuvoje pirmą kartą užfiksuotos dvi meškos vienoje vietoje. Nors rudieji lokiai paprastai gyvena pavieniui, jauni individai kartais pakelia vienas kito draugiją ir gali pasirodyti kartu.
Vaizdas užfiksuotas Kupiškio r., Uldukių km. apylinkėse. Dėkojame Šimonių MB medžiotojui Gvidijui Stroliai už pasidalintus išskirtinius vaizdus!“, – savo feisbuko paskyroje skelbė LMŽD.
Iš nuotraukų ir skirtingų paros laikų matyti, kad meškutės kartu praleido ne vieną valandą.
O nerimaujančius dėl prieš kurį laiką sostinėje klaidžiojusios ir vis dažniau link gyvenviečių užsukančios meškos ramino gamtininkai. Jų teigimu, meška įpratusi saugotis ir pati vengti kontakto.
„Nėra Lietuvoje plėšrūnų, kuriems žmogus būtų kaip maistas. Gali žmogų pulti tik keliais atvejais – jei serga pasiutlige, gina jauniklius, arba, jei žmogus apriboja galimybę pabėgti. Net ir pelė paimta į rankas ginsis ir bandys įkąsti. Visais atvejais, jei pamatėte stambesnį, potencialiai galbūt pavojingą gyvūną reiktų tiesiog pasišalinti“, – aiškino gamtininkas.
Visgi grybautojams vis tiek neramu – o kas, jei meškos laiku nepastebėjote ir iš kelio pasitraukti nespėjote?
„Tuo metu, kai yra grybaujama, jaunikliai jau būna ūgtelėję, nors meška jį tokiu laikotarpiu dar prižiūri. Jeigu taip nepasisektų, kad atsidurtumėt tarpe tarp mamos ir jauniklio, o mažylis sušuktų pagalbos, mama tikrai bent jau imituotų puolimą link žmogaus. Gali ir kažkas rimčiau nutikti. Tačiau, kad taip pakliūti, tai turbūt jau reikia specialiai stengtis – ar geresnio kadro ieškoti, ar eiti iš smalsumo pažiūrėti. Taip elgtis tikrai nereikėtų, nes galima nukentėti.
Jei jau nutiko, kad atsidūrėte akistatoje su lokiu, tai tikrai nereikėtų atsukti nugaros ir bėgti. Jei tikslas lokio yra žmogų pagauti, nuo jo nei pabėgsi, nei vandeniu nuplauksi, nei greičiau į medį įlipsi. Reiktų atbulomis, palengva trauktis ir stengtis nesusigūžti, atrodyti didesniam, galima ir rankas pakelti ar kokius pagaliukus, daiktus mėtyti į šonus, dėmesį atkreipiant.
Taip turėsite daugiau laiko atsitraukti, nes lokys eis pauostyti, pažiūrėti, kas čia. Aišku, tai yra teorija, net ir kiekvienas gyvūnas turi savo charakterį, elgesį“, – patarė D.Makavičius.
Meškų apsilankymus Lietuvoje galite stebėti ir registruoti LMŽD sukurtame žemėlapyje.
meškoslaukiniai gyvūnailokiai
