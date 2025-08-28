„Jeloustauno idiotai“: vaizdo įraše užfiksavo, kaip bizonas vejasi turistą

Didžiuliai bizonai, kurių parke yra apie 5 tūkst., yra vienas iš turistus taip traukiančių objektų. Visgi lankytojų prašoma nuo bizonų išlaikyti bent 25 metrų atstumą, nors akivaizdu, kad šį įspėjimą girdi ne visi.
Pastarosiomis dienomis internete vėl plinta vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip vyras bando bizoną suvilioti ėdalu, tačiau žvėris agresyviai šoka žmogaus link.
„O tada jie kaltina žvėris...“, – po įrašu komentuoja amerikiečiai, besipiktinantys neatsakingu elgesiu.
Tai buvo puiki proga specialistams dar kartą priminti ir apie visai neseniai parke įvykusius incidentus ir dar kartą paprašyti žmonių nebandyti jaukintis, glostyti ar šerti laukinių gyvūnų.
Visai neseniai, birželį, 30-metis vyras taip pat pakliuvo į bizono akiratį, tačiau be sužeidimų jam išsisukti nepavyko, nors jie ir nebuvo rimti.
Dar vienas pernelyg prie žvėries priartėjęs 47-erių vyras buvo sužeistas ir gegužę.
Tačiau grėsmė dėl neatsakingo elgesio kyla ir patiems gyvūnams, o pastaraisiais metais įvyko net keletas tokių incidentų.
Vienas garsiausių – 2023 m. įvykis, kai vyras į rankas paėmė naujagimį bizoną, kurį teko užmigdyti, nes banda jauniklio atgal nepriėmė.
Panaši problema kilo ir 2016 m., kai kanadietis su sūnumi jauniklį įsidėjo į savo visureigį.
