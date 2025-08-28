Klaipėdos zoologijos sode – dar vienas AAD vizitas: paimta beveik 50 gyvūnų

Rugpjūčio 27 d. zoologijos sode paimti dar 46 laukiniai gyvūnai dėl netinkamų laikymo sąlygų ir gyvūnų laikymo, neturint jų teisėtą įsigijimą ir kilmę patvirtinančių dokumentų. Paimtais gyvūnais laikinai pasirūpins LSMU Laukinių gyvūnų globos centras – čia jiems suteikta tinkama priežiūra, skelbia AAD.
Gyvūnai paimami siekiant užtikrinti jų gerovę bei apsaugoti nuo netinkamo laikymo, veterinarinės priežiūros stygiaus ir neteisėto gyvūnų laikymo, neturint reikalingų dokumentų. Laukinių gyvūnų laikymas nelaisvėje turi atitikti griežtus teisės aktų reikalavimus, užtikrinančius jų sveikatą ir gerovę.
Rugpjūčio 27 dieną iš Klaipėdos zoologijos sodo paimti iš viso 46 gyvūnai:
41 paprastoji voverė (lot. Sciurus vulgaris);
5 juodagalviai kapucinai (lot. Sapajus [Cebus] apella).
Aplinkosaugininkai derina kitus gyvūnų paėmimo etapus. Planuojamas tam tikrų rūšių paukščių paėmimas, tačiau šiuo metu jie peri, todėl, atsižvelgiant į etinius aspektus, paukščiai bus paimti, kai baigs perėti.
Anksčiau, š. m. rugpjūčio 7 d., Klaipėdos zoologijos sode buvo paimta 100 laukinių gyvūnų dėl netinkamų laikymo sąlygų ir gyvūnų laikymo, neturint jų teisėtą įsigijimą ir kilmę patvirtinančių dokumentų.
Dėl Klaipėdos zoologijos sodo nevykdymo laikinai uždrausti lankytojų priėmimą Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai pradėjo administracinę teiseną. Klaipėdos zoologijos sodas, nepaisydamas sprendimo neįleisti lankytojų ir dėl šio sprendimo nevykdymo pradėtos administracinės teisenos, toliau priima lankytojus.
Rugpjūčio 25 d. Klaipėdos zoologijos sodas departamento sprendimą dėl draudimo įleisti lankytojus apskundė.
Aplinkos apsaugos departamentas (AAD)
