Kauno mariose Justina sugavo gyvenimo laimikį – ištraukė beveik 2 m ilgio šamą

Įspūdingo laimikio vaizdais šią savaitę kaunietė nusprendė pasidalinti ir su portalo „Kas vyksta Kaune“ skaitytojais.
„Kova truko vos aštuonias minutes, bet per jas atrodė, kad sustojo laikas. Adrenalinas buvo milžiniškas – kai ištraukiau, negalėjau patikėti, ką matau“, – portalui sakė išskirtinę žvejybos dieną prisiminusi J. Lukoševičė.
Anot kaunietės ir žvejybos specialistų, tokio dydžio plėšrūnas Kauno mariose sutinkamas itin retai.
Pasak vietos žvejų, tai vienas įspūdingiausių šių metų laimikių.
J. Lukoševičė neslepia džiaugsmo – ši žuvis tapo jos asmeniniu rekordu.
„Visada tikėjau, kad vieną dieną pagausiu savo svajonių žuvį. Liepos 31-oji įsirašys į atmintį visam gyvenimui.“
Kaunietė pažymėjo, kad įspūdinga žuvis, po trumpos fotosesijos, buvo paleista atgal į marių gelmes – kad ir toliau gyventų bei stebintų kitus žvejus.
