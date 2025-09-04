Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
To dar tikrai nebuvo: netoli Latvijos sienos pastebėta puma

2025 m. rugsėjo 4 d. 20:33
Estijoje, netoli Latvijos sienos, pastebėta puma, skelbia Estijos dienraštis „Postimees“.
Estijos gyvūnų apsaugos draugijos karštoji linija gavo pranešimą, kad judanti puma pastebėta Reugės savivaldybėje.
„Manome, kad puma galėjo atkeliauti iš Latvijos. Ten yra mini zoologijos sodas, kuriame gyvena šie dideli katiniai.
Metų pradžioje vienas iš šio ūkio gyvūnų buvo atvežtas į Saaremą kaip naminis gyvūnas. Kadangi egzotinių gyvūnų laikymas Estijoje nėra gerai reglamentuotas, namuose galima laikyti įvairiausius gyvūnus“, – sakė Estijos gyvūnų apsaugos draugijos atstovas spaudai Geit Karurahu.
Pasak jo, keletas žmonių rugpjūčio pabaigoje matė gyvūną miške, bet niekam dar nepavyko jo nufotografuoti.
Tiesa, praeityje yra pasitaikę melagingų pranešimų apie egzotinius gyvūnus, todėl neatmetama tikimybė, kad tai galėjo būti ir didelis katinas.
