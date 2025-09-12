Po aplinkosaugininkų reidų – daugybė pažeidimų: kur vyko ir kokia žala padaryta

Pasak departamento, žvejybos pažeidimai buvo užfiksuoti Nemuno deltos regioniniame parke, Pakruojo rajone esančiame Gedžiūnų kaime, Antanavo hidroelektrinės tvenkinyje, Ignalinos rajone ir Vilniuje.
Aplinkosaugininkai iš neteisėtai žvejojusių asmenų konfiskavo tinklus ir kitas žvejyboje naudotas priemones: gumines valtis, katerius, elektrinius variklius ir kt.
Pažeidėjams gresia administracinė atsakomybė, o bendra padaryta žala žuvų ištekliams siekia dešimtis tūkstančių eurų.
aplinkosaugininkaiŽvejybaNemuno deltos regioninis parkas
