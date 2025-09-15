Lrytas Premium prenumerata tik
GamtaFauna

Kraupus nusikaltimas Vilniuje: maiše – supjaustytas ir degintas gyvūnas, policija prašo pagalbos

2025 m. rugsėjo 15 d. 12:57
Vilniuje rastas galimai žiauriai nužudytas nežinomas gyvūnas. Siekiant nustatyti įvykio aplinkybes, policija prašo visuomenės pagalbos.
Vilniaus miesto antrasis policijos komisariatas savo feisbuko paskyroje paskelbė, kad rugsėjo 7 dieną apie 19.25 val. Vilniuje, Subačiaus 116 A, prie „Vilnelės“ autobusų stotelės esančios šiukšlių dėžės, buvo rastas plastikinis maišas.
Jo viduje buvo apdegęs nenustatytas gyvūnas. Jo galva ir galūnės buvo nupjauti.
Turinčius vertingos informacijos apie šio įvykio aplinkybes pareigūnai ragina susisiekti su vyresniąja tyrėja Anželika Bernatiene tel. + 370 700 56 636 arba el. paštu anzelika.bernatiene@policija.lt.
