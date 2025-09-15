Lrytas Premium prenumerata tik
Lenkijos girininkai patys nepatikėjo, ką užfiksavo: prašo saugotis ir pranešti pamačius

2025 m. rugsėjo 15 d. 14:31
Lrytas.lt
Neįtikėtinas Gloguvos (Žemutinės Silezijos vaivadija, Lenkija) girininkų prašymas – pastebėjus miškuose servalą, nesiartinti ir pranešti specialistams. Nors daugeliui tai pasirodė kaip pokštas, vaizdo įrašu pasidalinę miškininkai tikina, kad jie tikrai nejuokauja.
„Šiandien Vilkovo miškų urėdijoje pastebėtas savanos servalas. Tai ne pokštas. Gyvūnas greičiausiai kilęs iš veislyno.
Prašome visų būti atsargiems, ypač Gola-Lesna Dolina rajone. Pirmojo kontakto metu gyvūnas nerodė jokių ligos ar agresijos požymių, tačiau vis dėlto prašome būti atsargiems“, – sekmadienį socialiniuose tinkluose skelbė miškininkai.
Jie taip pat paragino visus, pastebėjusius gyvūną, susisiekti su Gloguvo miškų urėdija.
Gloguvo girininkijos vadovo pavaduotojas tvn24.pl taip pat įspėjo nesiartinti prie gyvūno.
„Juk tai laukinis gyvūnas ir gana didelis. Jis buvo gana ramus, bet nežinome, kaip jis reaguos, pavyzdžiui, kai bus išsigandęs ar alkanas. Su tokiais gyvūnais reikia būti labai atsargiems“, – pabrėžė Tomasz Gieroń.
Servalai įprastai paplitę Afrikos savanose, į pietus nuo Sacharos. Minta smulkiais, žiurkės dydžio žinduoliais, paukščiais, varliagyviais, stambiais vabzdžiais, pasigauna žuvų. Pašokęs geba sugauti skrendantį paukštį.
