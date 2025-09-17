Lrytas Premium prenumerata tik
Medžiotojai vėl galės medžioti karinių poligonų teritorijose

2025 m. rugsėjo 17 d. 13:10
Aplinkos ministerijai patvirtinus Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo pakeitimus, medžiotojai vėl galės medžioti laukinius gyvūnus karinių poligonų teritorijoje. Iki šiol medžioklė plotuose, kurie patenka į poligonų teritoriją, buvo draudžiama.
„Įsigaliojus pakeitimams, jei poligono teritorija užima dalį medžioklei naudotojų plotų, medžiotojai vėl galės ten reguliuoti gyvūnų populiaciją.
Tam bus pasirašoma sutartis tarp Lietuvos kariuomenės ir to medžioklės plotų naudotojo, kurio medžioklės ploto dalis pateko į poligoną. Medžiotojai galės veikti tik toje teritorijos dalyje, kuri jiems priklausė iki poligono įkūrimo“, – pranešime nurodė ministerija.
Pasak jos, kada galima bus vykdyti medžioklę šiose teritorijose, nustatys poligono karinis viršininkas.
„Jis suderins grafiką ir užtikrins, kad tai vyktų tik tada, kai poligone nevyksta pratybos ar mokymai. Jei grafikas pasikeistų, kariuomenė turės apie tai pranešti medžioklės plotų naudotojui ir Aplinkos apsaugos departamentui ne vėliau kaip prieš 3 dienas“, – pažymėjo institucija.
Visi sumedžioti limituojamų rūšių gyvūnai bus įtraukti į tą patį limitą, kuris galioja medžioklės plotų naudotojui skirtuose plotuose.
