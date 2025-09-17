Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Neeilinis incidentas Dzūkijoje: automobilis nutrenkė stumbrą

2025 m. rugsėjo 17 d. 15:39
Lrytas.lt
Trečiadienio vakarą Varėnos r., Merkinės seniūnijoje nutiko netikėtas incidentas – automobilis partrenkė stumbrą. Nors vairuotojas nenukentėjo, automobilis – smarkiai sumaitotas, o gyvūnas žuvo.
„Automobiliui „Volkswagen Transporter“ vykstant link Merkinės nuo Druskininkų į kelią išbėgo strumbras.
Gyvūnas žuvo vietoje, vairuotojas nesužeistas, automobilis apgadintas“, – portalui Lrytas sakė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė.
Po susidūrimo 28-erių vairuotojo automobilis atsidūrė griovyje.
Apie įvykį pirmasis pranešė portalas „Alytus plius“. Portalo žiniomis, informacija apie įvykį buvo perduota ir medžiotojų būreliui „Grūtas“.
„Alytus plius“ nuotraukose iš įvykio vietos matyti, kad automobilio priekis sumaitotas itin stipriai.
