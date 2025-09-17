Orkos toliau puola laivus: prie Portugalijos krantų paskandino turistinę jachtą

„The Independent“ praneša, kad incidentas įvyko šeštadienį, netoli Fonte da Telha paplūdimio. Jachtoje buvo 5 žmonės.
Buriavimo kompanijos „Mercedes-Benz Oceanic Lounge“ pasidalinta vaizdo medžiaga rodo, kaip orka kelis kartus trenkiasi į jachtos bortą, kol ji pradeda siūbuoti ir ima skęsti, o fone galima girdėti ir įvykio liudininkų klyksmus.
Visi penki įgulos nariai buvo išgelbėti iš „Nautic Squad“ klubo laivo netrukus prieš jam nuskęstant.
Tačiau tuo orkų išpuoliai nesibaigė. Dar vienas susidūrimas tą pačią dieną užfiksuotas prie Kaskaiso įlankos. Tą kartą gelbėti reikėjo 4 žmones, jie išsisuko be sužalojimų.
Portugalijos nacionalinė jūrų administracija pranešė, kad 12.30 val. gavo pranešimą „dėl susidūrimo su orkomis“.
„Kaskaiso gelbėjimo stoties ir Lisabonos uosto kapitonijos įgulos buvo nedelsiant mobilizuotos.
Atvykus į vietą paaiškėjo, kad įgulos nariai yra sveiki, jiems nereikia medicininės pagalbos, jie buvo išgelbėti netoliese buvusio jūrų turistinio laivo pagalba“, – pridūrė administracija.
Kai kurie liudytojai teigė matę keturias orkas, tačiau, kaip praneša „The Telegraph“, kapitonas sakė, kad tik viena iš orkų trenkėsi į laivo vairo mechanizmą.
Kaip skelbta anksčiau, mokslininkai mano, kad traumuota orka pradėjo pulti laivus ir kad toks elgesys plinta plėšriųjų banginių populiacijoje per socialinį išmokimą.
Pranešimai apie agresyvius susidūrimus su orkomis prie Pirėnų pakrantės prasidėjo 2020 m. gegužę – ir vis dažnėja, buvo teigiama dar 2022 m. birželį žurnale „Marine Mammal Science“ paskelbtame tyrime.
Atrodo, kad išpuoliai daugiausia nukreipti prieš burlaivius ir vyksta pagal aiškų modelį: orkos priartėja prie laivų iš galo, kad smogtų į laivo vairo plunksną, o paskui, sėkmingai sustabdžiusios laivą, praranda susidomėjimą.
„Pranešimai apie susidūrimus nuo 2020 m. nuolat gaunami tose vietose, kur aptinkamos orkos, t. y. Galisijoje arba sąsiauryje“, – teigė vienas iš tyrimo autorių, biologas Alfredo Lópezas Fernandezas.
Visgi panašu, kad per šį laiką orkos ne tik nenustojo puldinėti laivų, tačiau ir daro tai vis dažniau.