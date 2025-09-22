Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
GamtaFauna

Į miesto spąstus Klaipėdoje patekusį laukinį gyvūną atskubėję ugniagesiai rado nepavydėtinoje padėtyje

2025 m. rugsėjo 22 d. 13:21
Darius Čiužauskas
Praėjusiam savaitgaliui prasidedant, pajūrio ugniagesiai skubėjo padėti miesto spąstuose atsidūrusiam laukiniam gyvūnėliui.
Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pakankamai neįprasto pagalbos prašymo praėjusį penktadienį (rugsėjo 19 d.) sulaukė netrukus po vidurdienio.
Apie 12.29 val. ugniagesiai gelbėtojai iškviesti į šiaurinėje uostamiesčio dalyje esančią Kretingos gatvę.
Pranešta, kad vienos mokyklos stadiono tvoroje įstrigo laukinis gyvūnas, kurio niekaip nepavyksta ištraukti.
Į įvykio vietą atvykę gaisrininkai nepavydėtinoje padėtyje rado ežį.
Gyvūnas iš tvoros sėkmingai išlaisvintas panaudojus paprasčiausią kampinį šlifuoklį.
Per gelbėjimo operaciją ežys nenukentėjo, tad netrukus paleistas į laisvę.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenims, per tris praėjusio savaitgalio paras (rugsėjo 19–21 d.) šalies ugniagesiai atliko 101 įvairią gelbėjimo operaciją.
