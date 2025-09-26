Kraupus meškos išpuolis Rusijoje: sudraskė moterį, sužalojo vaiką, dar vienas vyras išsisuko per plauką

Vaizdo stebėjimo kameros įraše matyti, kaip milžiniškas lokys peršoka užtvarą ir lekia tiesiai link stovėjusio vyro.
Tik laimingo atsitiktinumo dėka vyras spėjo įšokti į automobilį, nors lokys dar nemenkai pasiūbuoja mašiną.
Galingos meškos letenos paliko įdubimus ir įbrėžimus, skelbia „The sun“, bet netrukus lokys pasidavė ir nubėgo, dar atsisukęs į kitą nuvažiuojantį automobilį.
Tačiau lokys pasuko į miesto centrą, o kitų žvėries kelyje pasitaikiusių rusų likimas nepasigailėjo.
Visai netoli miesto centro, netoli vaikų darželio lokys nužudė ir nuplėšė skalpą 84 metų moteriai. Ji buvo skubiai nugabenta į intensyviosios terapijos skyrių, bet mirė nuo sužalojimų.
Lokys taip pat surengė siaubingą išpuolį prieš 12 metų berniuką, kuris desperatiškai bandė pabėgti iš jo nasrų.
Persekiodamas berniuką, lokys puolė ir suplėšė jo kuprinę. Vaikas buvo numestas ant žemės, susižeidė galvą ir kelį, bet sumanė apsimesti negyvu ir tai išgelbėjo jam gyvybę.
Žvėris atsitraukė, o vaikas nubėgo ieškoti pagalbos.
Po trijų užpuolimų lokys buvo surastas ir nušautas laukinės gamtos pareigūnų, teigė vietos pareigūnai.
Jie sako, kad lokys buvo atsakingas už visus tris incidentus.
Išpuoliai įvyko tuo metu, kai miestas – Kamčiatkos regiono sostinė, kurioje gyvena 165 000 gyventojų – yra apsuptas rudųjų lokių.
Buvo pastebėti mažiausiai dar du laukiniai gyvūnai, sukėlę paniką tarp miesto gyventojų.