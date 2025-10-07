Klaipėdoje – šimtai kritusių sparnuočių: paaiškino, kas vyksta ir kaip jiems padėti

Unikalių gamtos kadrų medžiotojas, gamtininkas, ornitologas, knygų ir televizijos laidų autorius Marius Čepulis „Vakarų ekspresui“ sako, kad Klaipėda yra migruojančių paukščių miestas. Tiksliau, per uostamiestį driekiasi Baltijos paukščių takas.
„Jūsų miestas su stikliniais pastatais yra ant pagrindinio paukščių migracijos tako. Pro šį miestą iš šiaurinių šalių migruoja visi žvirbliniai paukščiai.
Klaipėda, Palanga, Šventoji – visi pastatai, kurie turi didelius stiklus, į juos paukščiai ir trankosi. Kol neturėjome tokių pastatų su dideliais langais, nebuvo ir tiek problemų“, – situaciją komentavo M. Čepulis.
Į stiklus dažniausiai trankosi itin maži paukščiai – nykštukai, zylės.
Radus tokius nelaimėlius, jei jie pakankamai guvūs, M. Čepulis pataria surinkti į dėžutę, padėti atokiau nuo namo ir leisti paukščiams atsigauti. Tik jokiu būdu jų nereikėtų nei girdyti, nei maitinti.
„Jei nestipriai prisitrenkę, leiskite jiems sušilti, jei stipriai, tai nepadėsite niekaip, jie nugaiš“, – sako M. Čepulis.
Anot jo, apklijuoti veidrodinius, ypač tamsius langus juodų paukščių siluetais yra ne problemos sprendimas. Tų siluetų nesimato.
„Mieste reikėtų šitos nesąmonės atsisakyti. Šalia autostradų dideli lipdukai veikia. Ant Registrų centro langų mačiau daug tokių mažų juodų siluetų.
Tokie lipdukai ne atbaido, o atvirkščiai – dar labiau vilioja paukščius. Balti ar geltoni lapai ant langų tikrai padeda. Kiek žinau, kasmet daugiausiai nykštukų Klaipėdoje žūsta prie buvusios M. Gorkio mokyklos. O juk galėtų mokykla ant langų iškabinti rudeninių lapų, girliandas ar bet ką, kas mosikuotų ir atbaidytų, rezultatas būtų kitoks“, – kalbėjo gamtininkas.
Klaipėdiečiams jis pataria atėjus rudeniui, iki spalio pabaigos langus puošti ryškiais, matomais akcentais ar judančiais objektais, bet kuo, kas leistų paukščiams pastebėti kliūtį ir jos išvengti.
„Ypač tai patariu daryti tiems klaipėdiečiams, kurių namai yra šalia medžių ir jie atsispindi languose. Neveikia nei užlaidos, nei žaliuzės. Akcentus klijuokite ant langų iš lauko pusės“, – sako M. Čepulis.
Anot jo, iki šiol neaišku, kodėl migracijos metu labiausiai į langų stiklus trankosi nykštukai. To gamtininkams dar nepavyko išsiaiškinti.
„Būtų smagu, kad Kalėdos prasidėtų rudenį, tai yra – raginu visus pasirūpinti šių mažų paukštelių saugia migracija.
Raginsiu ir savo sekėjus tai daryti – puošti langus ne snaigėmis, bet ryškiais, pastebimais akcentais. O šiaip, statant naujus pastatus reikėtų pagalvoti, kad tie nauji namai būtų draugiški paukščiams, kad betono būtų daugiau, nei milžiniškų langų, arba bent jau tie langai galėtų būti iš šiaurės ir iš vakarų pusės mažesni“, – įžvalgomis dalijosi gamtininkas.
