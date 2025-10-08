Iš kalnų – į parduotuvę: lokys Japonijoje sukėlė paniką ir sužeidė kelis žmones

Pastaraisiais metais Japonijoje pastebima vis daugiau laukinių lokių, net ir gyvenamuosiuose rajonuose, tai lemia mažėjanti žmonių populiacija ir klimato kaita.
Trečiadienį ant kalno šiauriniame Ivatės regione buvo rastas negyvas vyras, įtariama, užpultas lokio, pranešė visuomeninis transliuotojas NHK, remdamasis policija.
Per kitą incidentą 1,4 metro ūgio suaugęs lokys antradienio vakarą įėjo į prekybos centrą Numatoje, į šiaurę nuo Tokijo, ir nesunkiai sužalojo vyresnį nei 70 metų vyrą ir kitą, vyresnį nei 60-ties, pranešė regiono policijos ir priešgaisrinės apsaugos pareigūnai.
Parduotuvė yra netoli kalnuotų vietovių, tačiau lokiai niekada anksčiau nebuvo prie jos prisiartinę, sakė maisto prekių parduotuvių tinklo pareigūnas Hiroshi Horikawa.
„Jis įėjo pro pagrindinį įėjimą ir išbuvo viduje maždaug keturias minutes“, – pasakojo jis.
„Jis vos neužlipo ant žuvies vitrinos ir pažeidė stiklą. Vaisių skyriuje jis nuvertė avokadų krūvą ir ją sutrypė“, – pridūrė jis.
Parduotuvės vadovas vietos žiniasklaidai sakė, kad tuo metu viduje buvo apie 30–40 klientų, o lokys susierzino, mėgindamas rasti išėjimą.
Aplinkos ministerijos duomenimis, nuo balandžio iki rugsėjo mėnesio visoje šalyje lokiai sužalojo 108 žmones, penkis jų – mirtinai.
Antradienį Ivatės regione meška su jaunikliu apdraskė ir įkando ūkininkui prie pat jo namų. Sekmadienį lokys užpuolė turistą ispaną autobusų stotelėje vaizdingame Širakavos kaime Vidurio Japonijoje.
Japonijalokyslaukiniai gyvūnai
Rodyti daugiau žymių