Kelyje Vilnius–Visaginas ant kelio vėl blaškėsi meška

Panašu, kad meškutė – vietinė gyventoja. Vos prieš 4 dienas meškos, pastebėtos 9 km nuo Kazitiškių, nuotrauka dalijosi ir kitas gyventojas.
Pavasarį Ignalinos r. meškos pridarė ir rūpesčių. Įsisuko į avilius, nukentėjo naminiai paukščiai. Pastebėta ji buvo ir Stripeikių bitininkystės muziejuje, kuris yra vos 20 km nuo Kazitiškio.
Dar kelios meškos, mano gyventojai, gyvena ir Anykščių rajone. Čia prieš kelis mėnesius jos taip pat įsisuko į avilius, kliuvo ir mero Kęstučio Tubio bitėms.
O nerimaujančius dėl prieš kurį laiką sostinėje klaidžiojusios ir vis dažniau link gyvenviečių užsukančios meškos ramino gamtininkai. Jų teigimu, meška įpratusi saugotis ir pati vengti kontakto.
„Nėra Lietuvoje plėšrūnų, kuriems žmogus būtų kaip maistas. Gali žmogų pulti tik keliais atvejais – jei serga pasiutlige, gina jauniklius, arba, jei žmogus apriboja galimybę pabėgti. Net ir pelė paimta į rankas ginsis ir bandys įkąsti. Visais atvejais, jei pamatėte stambesnį, potencialiai galbūt pavojingą gyvūną reiktų tiesiog pasišalinti“, – aiškino Deividas Makavičius.
Tačiau ką daryti, jei meškos laiku nepastebėjote ir iš kelio pasitraukti nespėjote?
„Tuo metu, kai yra grybaujama, jaunikliai jau būna ūgtelėję, nors meška jį tokiu laikotarpiu dar prižiūri. Jeigu taip nepasisektų, kad atsidurtumėt tarpe tarp mamos ir jauniklio, o mažylis sušuktų pagalbos, mama tikrai bent jau imituotų puolimą link žmogaus. Gali ir kažkas rimčiau nutikti.
Tačiau, kad taip pakliūti, tai turbūt jau reikia specialiai stengtis – ar geresnio kadro ieškoti, ar eiti iš smalsumo pažiūrėti. Taip elgtis tikrai nereikėtų, nes galima nukentėti. Jei jau nutiko, kad atsidūrėte akistatoje su lokiu, tai tikrai nereikėtų atsukti nugaros ir bėgti.
Jei tikslas lokio yra žmogų pagauti, nuo jo nei pabėgsi, nei vandeniu nuplauksi, nei greičiau į medį įlipsi. Reiktų atbulomis, palengva trauktis ir stengtis nesusigūžti, atrodyti didesniam, galima ir rankas pakelti ar kokius pagaliukus, daiktus mėtyti į šonus, dėmesį atkreipiant. Taip turėsite daugiau laiko atsitraukti, nes lokys eis pauostyti, pažiūrėti, kas čia. Aišku, tai yra teorija, net ir kiekvienas gyvūnas turi savo charakterį, elgesį“, – patarė D.Makavičius.