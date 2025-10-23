„Tinkamiausias laikas – dabar“: šių invazinių gyvių atsikratyti galite dar jiems nepasirodžius

Rudenį invazinių šliužų kiaušinėlius naikinkite mechaniškai atlikdami reguliarius patikrinimus ir valymus. Apžiūrėkite savo sklypą, atidengdami galimas slėptuves. Kruopščiai apžiūrėkite drėgnas, tamsias vietas, tokias kaip po vazonais, akmenimis ar mulčio sluoksniu, kur šliužai mėgsta dėti kiaušinius.
Norėdami rudenį naikinti invazinių šliužų kiaušinėlius nekenkiant kitiems sodo gyventojams, pavyzdžiui, tokiems kaip kamanės, rupūžės svarbiausia yra vengti cheminių priemonių ir naudoti mechaninius, natūralius metodus.
Mechaniškas naikinimas: Iš po lentų, senų rakandų, šiukšlių, komposto krūvų ir kitų daiktų surinkite ir sunaikinkite šliužų kiaušinėlius. Šliužų kiaušinėliai dažnai būna susigrupavę ir lengvai matomi. Rinkite juos rankomis ir sunaikinkite. Surinktus kiaušinėlius suberkite į uždarą kibirą ir užberkite druska arba tiesiog sutraiškykite, kad juos visiškai sunaikintumėte.
Dirvos paviršiaus purenimas: Purenkite dirvožemio paviršių, ypač tose vietose, kur gali slėptis šliužai, kad kiaušinėliai būtų iškelti į paviršių. Tai padeda juos sunaikinti ir juos randa paukščiai.
Šiukšlių šalinimas: Reguliariai šalinkite pūvančius augalus ir piktžoles, kad sumažintumėte šliužams tinkamų slėptuvių skaičių.
Prieš ieškant šliužų kiaušinėlių dėčių patartina įvertinti ar ten negali būti, pavyzdžiui kamanių lizdų, ar rupūžių žiemaviečių.
Atpažinti ir nejudinti kamanių lizdų: kamanės dažnai sukuria lizdus po žeme, akmenų krūvose ar medžio drevėse. Nenaikinkite tokios vietos, jei esate tikri, kad joje yra kamanių lizdas.
Norėdami rinkti šliužų kiaušinėlius rudenį nepažeidžiant rupūžių ir kitų varliagyvių žiemos buveinių, turite dirbti atsargiai ir naudoti metodus, kurie netrukdo jų ramybei. Rupūžės dažnai žiemoja tose pačiose drėgnose, apsaugotose vietose, kaip ir šliužai, pavyzdžiui, po komposto krūvomis, lapų krūvomis, rąstais, po šaknimis ar akmenų krūvomis, todėl reikia tokias vietas apžiūrėti atsargiai ir lėtai.
Komposto krūvos yra puiki žiemos slėptuvė rupūžėms. Verčiau patikrinkite komposto pakraščius, kur gali būti šliužų kiaušinėlių, nei išversti visą krūvą.
Prevencija ir papildomos priemonės:
Sutvarkykite aplinką: Šliužai mėgsta slėptis drėgnose ir tamsiose vietose.
Laikykite savo sklypą tvarkingą.
Neleiskite komposto krūvoms tapti šliužų veisimosi vieta.
