Išgelbėtas gorilos jauniklis po DNR tyrimo liks Stambule

Medinėje dėžėje Turkijos avialinijų lėktuvo, skridusio iš Nigerijos į Tailandą, krovinių skyriuje rastas primatas buvo vos penkių mėnesių. Jauniklis buvo nuvežtas į zoologijos sodą kalvose prie Stambulo, kad pasveiktų. Zeytinu (turkiškai tai reiškia alyvuogę) pavadintas jauniklis buvo slaugomas, kol pasveiko, ir turėjo būti išsiųstas atgal į Nigeriją, iš kur pradėjo kelionę, laikantis CITES sutarties nuostatų, ribojančių prekybą saugomais gyvūnais.
Turkijos gamtos apsaugos ir nacionalinių parkų direkcija, gavusi Nigerijos prašymą jį grąžinti, pradėjo procesą, bet sustabdė, kai DNR tyrimas patvirtino, kad Zeytinas priklauso rūšiai, neaptinkamai Nigerijoje.
„DNR tyrimas (...) panaudojant viso genomo sekoskaitą parodė, kad Zeytinas yra Vakarų žemumų gorila. Šie moksliniai įrodymai atskleidė, kad Nigerija nėra Zeytino kilmės šalis, todėl reikėjo iš naujo įvertinti Zeytino apsaugos statusą“, – sakoma pranešime.
Vakarų žemumų gorilos yra baigiantis išnykti porūšis, kilęs iš Centrinės Afrikos atogrąžų miškų. Šių beždžionių pastaraisiais dešimtmečiais smarkiai sumažėjo dėl miškų kirtimo, medžioklės ir ligų.
„Nigerija nėra kilmės šalis, todėl nuspręsta (...) Zeytiną apgyvendinti Turkijos zoologijos sode“, – sakoma pranešime. Iki šiol juo buvo rūpinamasi netoli Stambulo esančiame zoologijos sode.
Praėjusį mėnesį Stambulo gamtos apsaugos ir nacionalinių parkų direkcijos regioninis direktorius Fahrettinas Ulu sakė, kad tai buvo pirmas kartas, kai Stambulo oro uoste buvo konfiskuota gorila.
Atvykęs Zeytinas svėrė 9,4 kg, bet rugsėjo pradžioje jo svoris padidėjo iki 16 kg, o ūgis – nuo 62,5 cm iki 80 centimetrų. Zeytinas, kadaise buvęs kūdikis, tapo jauna gorila, sakė F. Ulu.
Pasak grupės TRAFFIC, stebinčios prekybą laukiniais gyvūnais, pirkėjai vis dažniau ieško didžiųjų beždžionių jauniklių kaip augintinių arba zoologijos sodams, cirkams, pasirodymams ar net turiniui socialiniuose tinkluose. Jie taikosi į jauniklius, nes juos lengva transportuoti.
TRAFFIC teigimu, Nigerijos valdžia tikėjosi Zeytino sugrįžimo praėjusį mėnesį ir turėjo perduoti jį nevyriausybinei organizacijai „Pandrillus Foundation“. Ši būtų jį apgyvendinusi su kita jauna to paties porūšio gorila, o galiausiai išsiuntusi į buveinių draustinį Centrinėje Afrikoje.