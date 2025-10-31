Šilutės rajone – šokiruojantis radinys: žmogus namuose nelegaliai laikė krokodilą

Pasak departamento, dėl galimo pažeidimo aplinkosaugininkai sulaukė anoniminio pranešimo.
Gavę teismo leidimą įeiti į gyvenamąsias patalpas, antradienį specialistai atliko patikrinimą, kurio metu nustatė neteisėtai krokodilą laikiusį asmenį.
Departamento teigimu, gyvūnas buvo augintas be teisėtą įsigijimą ir kilmę patvirtinančių dokumentų, jam nebuvo užtikrintos tinkamos laikymo sąlygos.
„1,42 x 0,68 m akvariume asmuo neteisėtai laikė 1,4 m ilgio ir 16 kg saugomą rūšį – suaugusį krokodilinį kaimaną (lot. Caiman crocodilus). Krokodilas laikytas patalpose, kurios neatitiko laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje patalpų minimalių dydžių bei kitų specialiųjų reikalavimų. Pažeidėjas pareigūnams nepateikė laukinio gyvūno teisėtą įsigijimą ir kilmę patvirtinančių dokumentų“, – nurodoma departamento pranešime.
Dėl pažeidimo asmeniui pradėta administracinė teisena. Už neteisėtą gyvūno laikymą jam gresia bauda nuo 500 iki 2 500 eurų.
Krokodilas perduotas LSMU Laukinių gyvūnų globos centro globai.
ŠilutėKrokodilasAplinkos apsaugos departamentas (AAD)
Rodyti daugiau žymių