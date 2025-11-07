Šeimos atostogos baigėsi tragedija – tokios mirties pripažino nematę net medikai

Nelaimė įvyko spalio 15 dieną Laose, netoli Mekongo upės. Vyras ir sūnus pramogavo nuotykių parke leisdamiesi lynu.
Visgi greit atostogos pasisuko netikėta linkme – 47-erių Danielį Oweną ir jo 15-metį sūnų Cooperį apsupo spiečius Azijinių gigantiškųjų širšių, kurių įgėlimų medikai suskaičiavo apie 100.
Vietos pareigūnai pranešė, kad vabzdžiai puolė dviems vyrams ir gidui bandant leistis iš medžio.
Nors tiek tėvas, tiek sūnus buvo skubiai nugabenti į ligoninę, jie ten mirė vos po kelių valandų.
„Jų kūnai buvo padengti raudonomis dėmėmis. Tai buvo labai, labai skausminga. Daugybė įgėlimų, daugiau nei 100, visame kūne“, – sunkiaia žodžius rinko vyrus gydęs Phakan Arocavet klinikos gydytojas Phanomsay Phakan.
„Per daugiau nei 20 metų darbo niekada nemačiau tokio mirties atvejo“, – pridūrė jis.
Po jų mirties parkas, siūlantis prabangų kempingą ir nuotykius, apibūdino šį mirtiną išpuolį kaip „beprecedentį“.
„Green Jungle Park“ reiškia giliausią užuojautą Danielio ir Cooperio Owenų šeimoms ir draugams. Po šio incidento peržiūrėjome visas esamas procedūras. Šis įvykis yra beprecedentis tiek parke, tiek, kiek mums žinoma, visoje Luang Prabang. Tai buvo nenumatytas ir nepaprastas gamtos reiškinys“, – sakė atstovas spaudai.
Owen buvo kilęs iš Aidaho valstijos (JAV), bet jau daug metų gyveno užsienyje su žmona ir sūnumi. Pastaruoju metu jie gyveno Taivane, kur Danielis buvo privačios prestižinės mokyklos direktorius.
Gigantiškoji Azijinė širšė yra didžiausia širšė pasaulyje. Jos ilgis siekia 5,5 cm.
Parengta pagal „Nypost“ inf.