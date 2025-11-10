Neįtikėtinas vaizdas Lietuvos miškuose: prajuokintų ne vieną

Visgi toks vaizdas, sako gamtininkas Andrejus Gaidamavičius, stebinti neturėtų.
„Stirna daug stambesnis gyvūnas, aišku, kad lapės jis nebijo. Būna, kad ir žmogų stirninai užpuola, ypač rujos metu“, – kalbėjo gamtininkas.
O kas lėmė stirnos pyktį, pasakyti sudėtinga. Visgi A.Gaidamavičius spėja, kad tai galėjo lemti ir nemalonūs ankstesni susitikimai su lapėmis.
„Lapės mėgsta mažus, ką tik gimusius stirniukus sugauti, gal ši stirna jau turėjo tokių patirčių.
Tokiu atveju lapė yra kaip grėsmė, bet tiksliai pasakyti sunku“, – pridūrė A.Gaidamavičius.
Pats vaizdą įamžinęs fotografas vėliau pridūrė, kad lapė išties kėsinosi į vieną iš stirnos mažylių.