GamtaFauna

Neįtikėtinas vaizdas Lietuvos miškuose: prajuokintų ne vieną

2025 m. lapkričio 10 d. 18:14
Lrytas.lt
Fotografas Valdas Čižauskas Lietuvos miškuose užfiksavo vaizdą lyg iš vaikystės pasakos – stirna uoliai vaikėsi lapę.
Daugiau nuotraukų (4)
Visgi toks vaizdas, sako gamtininkas Andrejus Gaidamavičius, stebinti neturėtų.
„Stirna daug stambesnis gyvūnas, aišku, kad lapės jis nebijo. Būna, kad ir žmogų stirninai užpuola, ypač rujos metu“, – kalbėjo gamtininkas.
O kas lėmė stirnos pyktį, pasakyti sudėtinga. Visgi A.Gaidamavičius spėja, kad tai galėjo lemti ir nemalonūs ankstesni susitikimai su lapėmis.
„Lapės mėgsta mažus, ką tik gimusius stirniukus sugauti, gal ši stirna jau turėjo tokių patirčių.
Tokiu atveju lapė yra kaip grėsmė, bet tiksliai pasakyti sunku“, – pridūrė A.Gaidamavičius.
Pats vaizdą įamžinęs fotografas vėliau pridūrė, kad lapė išties kėsinosi į vieną iš stirnos mažylių.
stirnalapėmiškų
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.