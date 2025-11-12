Nelegaliai žvejojantiems – blogos žinios: siūlymas atimti automobilius skinasi kelią

Antradienį tai siūlančias Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisas po svarstymo palaikė 83 parlamentarai, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė 5 Seimo nariai.
Šis Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko Lino Jonausko inicijuotas dokumentas, kuriuo siūloma sugriežtinti atsakomybę už šiurkščius mėgėjiškos žvejybos pažeidimus, Seime dar turės įveikti galutinę – priėmimo stadiją.
Jei Seimas pritartų, automobilių konfiskavimas grėstų už mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, kai jie padaryti panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar būdus. Šią sankciją taip pat būtų galima skirti už limituotos lašišų, šlakių, margųjų upėtakių ir kiršlių žvejybos pažeidimus. Beje, netekti automobilio grėstų tiek už pirmą kartą, tiek už pakartotinai padarytą administracinį nusižengimą.
Pritarus ANK pataisoms, būtų suvienodintas medžioklės ir mėgėjiškos žvejybos reglamentavimas.
Socialdemokrato L. Jonausko duomenimis, kiekvienais metais iš brakonieriaujančių medžiotojų yra konfiskuojama apie 10–15 automobilių.
„Įteisinus automobilio konfiskavimą ir žvejojantiems brakonieriams, konfiskuojamų automobilių skaičius per metus galėtų siekti tokį pat vidurkį, kaip ir sučiuptiems už neteisėtą medžioklę – 10–15 automobilių per metus“, – prognozuoja L. Jonauskas.
ELTA primena, kad galiojantis ANK numato baudas, tačiau neleidžia iš brakonierių konfiskuoti transporto priemonių, kurios buvo panaudotos neteisėtų žvejybos įrankių ar žuvies gabenimui. Beje, tai gali grėsti už medžioklės bei atliekų tvarkymo pažeidimus.