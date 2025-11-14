„Kai tik ruduo – ir vėl tas pats“: šluoja ir senus, ir jaunus medelius – žmonės nebežino, ko griebtis

Šiomis dienomis gyventojai nugraužtus ir virstančius medžius pastebėjo šalia Malūno tvenkinio tilto.
„Kai tik ruduo – ir vėl tas pats. Savivaldybė niekaip neišsprendžia bebrų daromos žalos problemos. Ties Malūno tvenkinio tiltu pernai tik maža dalis medžių buvo apsaugota tinkleliu.
Atėjo ruduo – medžiai ir vėl naikinami. Ar įmanoma kuo greičiau apsaugoti sveikus, išlikusius medžius bent ties tvenkinio krantu? Juk tikrai toks sprendimas nereikalauja tūkstantinių investicijų“, – skundžiasi savivaldybei miestiečiai.
Žmonės bebrų invaziją šį rudenį pastebėjo ir Jono kalnelio teritorijoje. Čia kai kurie medžiai yra taip nugraužti, kad vos laikosi ir kelia grėsmę praeiviams.
Netoli Danės upės gyvenantys klaipėdiečiai taip pat kiekvieną rudenį susiduria su užtvankas ir namus iš medžių tveriančiais gyvūnais, kurie negaili nei senų, nei jaunų medelių.
Savivaldybė vėl skaičiuoja, kiek prireiks lėšų šiai kasmetinei problemai spręsti.
Miesto Aplinkos ir klimato kaitos skyriaus vedėjos Renatos Chockevičienės teigimu, šiuo metu medžiai tinkleliu aptveriami tik Malūno parko teritorijoje, tačiau bebrų dar pastebėta Danės upėje, toliau nuo miesto centro.
„Taip, šiuo metu yra suaktyvėję bebrai Malūno parko tvenkinio teritorijoje. Praėjusių metų pabaigoje savivaldybės lėšomis buvo atverti 37 medžiai metaliniu tinklu su tikslu juos apsaugoti nuo bebrų griaužimo toje tvenkinio teritorijoje, kur jie buvo aktyviausi.
Tačiau pastebėjome, kad šiais metais būtina aptverti ir likusius medžius. Mūsų skaičiavimais reikėtų papildomai aptverti apie 30 medžių, esančių šalia tvenkinio, tai planuojama padaryti kuo greičiau“, – žada valdininkė.
Prieš kurį laiką savivaldybė dėl bebrų populiacijos reguliavimo kreipėsi į medžiotojus, tačiau šiems miesto medžius niokojančių gyvūnų nepavyko sugaudyti.
Išbandytas ir kitas būdas – medžiai buvo padengiami atbaidančiais repelentais. Ir vėl – situacija nepasikeitė.