San Diego zoologijos sodas gedi 140 metų vėžlio

Roplys pasaulinės ekonominės krizės įkarštyje 1928–1931 m. (tikslūs metai nežinomi) atkeliavo į San Diego zoologijos sodą ir, šio duomenimis, lapkričio 20 d. buvo užmigdytas. Grammai buvo 140 metų.
Dėl garbingo amžiaus vėžlio kaulų būklė taip suprastėjo, kad prižiūrėtojai nusprendė su juo atsisveikinti, teigiama zoologijos sodo paskyroje tinkle „Instagram“.
Pradžioje dar nespalvotose nuotraukose įamžinta „zoologijos sodo karalienė“ savo gyvenimo pabaigoje buvo tapusi nuolatine socialinės žiniasklaidos žvaigžde.
„Istorijos liudytoja ir mylima ikona“ tikriausiai buvo seniausia zoologijos sodo gyventoja, nurodoma pranešime.
Galapagų vėžliai, kurių patinėliai gali sverti per 400 kg, laisvėje sulaukia daugiau kaip 100 metų; nelaisvėje jie kartais išgyvena kur kas ilgiau.
2006 m. Australijos zoologijos sode Kvinslande nuo širdies nepakankamumo nugaišo 175 metų vėžlys Harriet.
