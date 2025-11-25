GamtaFauna

San Diego zoologijos sodas gedi 140 metų vėžlio

2025 m. lapkričio 25 d. 20:35
Kai vėžlys Gramma Galapaguose išvydo dienos šviesą, pilietinis karas Jungtinėse Valstijose buvo pasibaigęs prieš 15 metų, o Donaldo Trumpo tėvas Friedrichas ką tik buvo iškeliavęs iš Bavarijos į Naująjį pasaulį.
Daugiau nuotraukų (1)
Roplys pasaulinės ekonominės krizės įkarštyje 1928–1931 m. (tikslūs metai nežinomi) atkeliavo į San Diego zoologijos sodą ir, šio duomenimis, lapkričio 20 d. buvo užmigdytas. Grammai buvo 140 metų.
Dėl garbingo amžiaus vėžlio kaulų būklė taip suprastėjo, kad prižiūrėtojai nusprendė su juo atsisveikinti, teigiama zoologijos sodo paskyroje tinkle „Instagram“.
Pradžioje dar nespalvotose nuotraukose įamžinta „zoologijos sodo karalienė“ savo gyvenimo pabaigoje buvo tapusi nuolatine socialinės žiniasklaidos žvaigžde.
„Istorijos liudytoja ir mylima ikona“ tikriausiai buvo seniausia zoologijos sodo gyventoja, nurodoma pranešime.
Galapagų vėžliai, kurių patinėliai gali sverti per 400 kg, laisvėje sulaukia daugiau kaip 100 metų; nelaisvėje jie kartais išgyvena kur kas ilgiau.
2006 m. Australijos zoologijos sode Kvinslande nuo širdies nepakankamumo nugaišo 175 metų vėžlys Harriet.
San DiegasZoologijos sodasJungtinės Amerikos Valstijos (JAV)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.