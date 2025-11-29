Paplūdimyje – kraupi tragedija: ryklys užpuolė turistų porą, moteris neišgyveno

Ketvirtadienio rytą į Crowdy Bay vietovę buvo iškviestos pagalbos tarnybos, gavus pranešimų, kad du žmones sukandžiojo ryklys.
Moteris mirė įvykio vietoje, o kartu su ja keliavęs vyras patyrė sunkių sužalojimų ir buvo išskraidintas į Johno Hunterio ligoninę, kur jis vis dar yra sunkios, tačiau stabilios būklės, teigė policija.
Naujojo Pietų Velso greitosios medicinos pagalbos tarnybų viršininkas Joshua Smythas ketvirtadienį nurodė, kad nukentėjusiam vyrui įvykio vietoje padėjo praeivis, kuris prieš atvykstant paramedikams jam ant kojos uždėjo turniketą, o tai „galbūt išgelbėjo šį pacientą vyrą“.
Paplūdimys buvo uždarytas, o ekspertai stengiasi nustatyti ryklio rūšį, pažymėjo policininkai.
Vietos žiniasklaida, įskaitant transliuotoją ABC, citavo ekspertus, kurie tvirtino, kad žmones puolė bukasnukis ryklys.
Remiantis informacija, pateikiama Australijos incidentų su rykliais duomenų bazėje, pirmoje 2025 m. pusėje šalyje įvyko trys mirtinos atakos. Rugsėjo mėnesį per įtariamą ryklio ataką prie Sidnėjaus krantų buvo mirtinai sužalotas banglentininkas.
Trys vietinės kilmės rūšys yra ypač pavojingos žmonėms: tigriniai rykliai, bukasnukiai rykliai ir didieji baltieji rykliai.
