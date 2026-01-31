Kapčiamiesčio poligono steigimas: ką svarbu žinoti medžiotojams

Poligonas nėra uždara teritorija, todėl jį įsteigus partnerystė su vietos medžiotojų grupėmis išliks svarbi siekiant užtikrinti atsakingą gyvūnų populiacijos gausos reguliavimą. Atsižvelgiant į dažniausiai kylančius klausimus, toliau pateikiami paaiškinimai, aktualūs planuojamoje poligono teritorijoje veikiančioms medžiotojų grupėms.
Kiek į poligono teritoriją patenka medžiotojų būrelių?
Į Kapčiamiesčio poligono ir karinio mokymo teritoriją patenka penki medžiotojų būreliai, iš kurių du būreliai patenka į karinio poligono teritoriją (šaudymo zoną), o trys būreliai – į karinio mokymo teritoriją.
Ar leidžiama medžioti kariniuose poligonuose?
Medžiojamųjų gyvūnų populiacijos gausos reguliavimas (medžioklė) bus leidžiamas pagal karinio poligono viršininko patvirtintą grafiką, siekiant užtikrinti maksimalų saugumą ir karinių pratybų bei mokymų vykdymą.
Kokiomis sąlygomis bus galima medžioti, jeigu tai išvis bus galima?
Medžioklė nėra uždrausta, kaip ir kituose kariniuose poligonuose. Į karinio mokymo teritoriją patenkantys medžiotojų būreliai nevykstant karinėms pratyboms ar mokymams galės bendrąja tvarka veikti savo esamose teritorijoje laikydamiesi visų įprastų medžioklės taisyklių ir terminų.
Į karinio poligono teritoriją (šaudymo zoną) patenkantys medžioklės plotai bus peržiūrimi, siekiant įvertinti jų naudojimo galimybes, užtikrinti medžioklės tęstinumą, o prireikus priskiriant lygiaverčius medžioklės plotus teisės aktų nustatyta tvarka.
Kokios lengvatos numatomos poligono teritorijoje esantiems medžiotojų būreliams?
Medžiotojų būreliams, kurių patvirtinti medžioklės plotai patenka į Kapčiamiesčio poligoną, netaikomi mokesčiai už šių plotų naudojimą (mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą). Mokesčio sumažėjimas įvyks, kai bus pakeistos medžioklės plotų vienetų ribos. Medžioklės plotų vienetų ribas nustato ir keičia savivaldybės komisija. Pažymėtina, kad karinio mokymo teritorijų nustatymas medžioklės plotų vienetų ribų keitimo nereikalauja.
Ar nebus išmedžiota per daug gyvūnų?
Gyvūnų populiacijos reguliavimas poligono teritorijoje bus vykdomas pagal visoje Lietuvos Respublikoje galiojančią medžioklės tvarką. Poligono teritorijoje nustatyti limituojamų rūšių gyvūnų sumedžiojimo limitai bus įtraukiami į bendrus atitinkamų medžioklės plotų naudotojų limitus ir apskaitomi laikantis galiojančių teisės aktų.
Papildomi medžioklės limitai nebus nenustatomi.
Kaip bus užtikrinama teisė veikti medžioklės būreliams?
Medžiotojų būrelių ir Lietuvos kariuomenės tarpusavio santykiai bus reglamentuojami sutartimis, kuriose bus nustatyti medžioklės vykdymo laiko intervalai, teritorijos, kuriose galima vykdyti medžioklę, informavimo ir saugumo užtikrinimo tvarka, taip pat visi kiti reikalavimai bei procedūros.
Ar yra pavyzdžių, kur tokia medžioklės poligono teritorijoje praktika veikia?
Identiška medžioklės organizavimo praktika taikoma ir Tauragės bei Šilalės poligonuose, kur medžioklė vykdoma laikantis karinės veiklos ir medžioklės veiklos suderinamumo principų bei atsižvelgiant į tarpusavio bendradarbiavimo sutartyse numatytus sutartinius įsipareigojimus siekiant išsaugoti gamtą, jos išteklius bei užtikrinti maksimalų karių, medžiotojų ir gyventojų saugumą.
