Šaltis jau žudo paukščius, ornitologas prognozuoja masinį jų kritimą

Penktadienį leisgyvį pilkąjį garnį prie namų aptiko vienas Dituvos gyventojas, sparnuotį jis nuo šaltos žemės įdėjo į dėžę ir užklojo rankšluosčiu. Žinia pasidalijus socialiniuose tinkluose paukštį ne visi atpažino ir nežinojo, kaip su juo elgtis.
Ventės rago ornitologijos stoties specialistas Vytautas Jusys sako, kad tokiu atveju reikėtų pabandyti pamaitinti žuvimi.
„Žuvis turėtų būti nesūdyta ir nemarinuota. Jeigu les – palaikyti kelias dienas ir paleisti“, – sakė jis naujienų portalui VE.lt.
Žinomas ornitologas teigia, kad tokia žiema, kaip sausį, paskutinį kartą regione fiksuota praėjusiame amžiuje, paukščiams tai – ekstremalios sąlygos, kurios nemažai jų pražudys.
„Kai tokia ekstremali žiema, krenta ir garniai, ir suopių jau buvo, ir pelėdos kris. Po lijundros sniegas pasidengė plutele, dėl to galima tikėtis, kad žus ir kurapkos“, – kalbėjo V. Jusys.
Jo teigimu, šaltis užklupo įprastai kitur žiemojančius paukščius: „Gruodis buvo šiltas, tai ir pasiliko prie atviro vandens.“
V. Jusys taip pat primena, kad įstatymai gamtoje rastus gyvūnus draudžia neštis į namus, bet įprastai žmonės juos gelbėja ir priglaudžia, kol pavojus praeina.
Gamtininkas teigia neatsimenantis, kada paskutinį kartą tokie šalčiai buvo taip ilgam įsitvirtinę Vakarų Lietuvoje.
„Bent jau šiame amžiuje neatsimenu. Šaltis jau mėnesį laikosi, sausį praktiškai atlydžio nebuvo. Tai retas atvejis Lietuvoje, o mūsų kraštuose – pamaryje, dar retesnis“, – sakė jis.
Meteorologai prognozuoja, kad ateinantį savaitgalį į Lietuvą atslinks speigas, vietomis oro temperatūra naktimis gali nukristi iki 32 laipsnių, speigas turėtų pasitraukti kitos savaitės viduryje.