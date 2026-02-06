Neįtikėtinas vaizdas Švenčionių r.: vienoje vietoje užfiksavo net tris lūšis

„Darbo akimirkas kartais palydi netikėtumai... Tik pažiūrėkite į šias miško gražuoles, užfiksuotas vaizdo kamera Švenčionių rajone.
Dėkui kolegoms iš Vidaus reikalų ministerija, pasidalinusiems šiuo vaizdu“, – rašė tarnyba.
Tiesa, visai neseniai pirmu tokiu radiniu dalijosi ir Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus. Jiems buvo perduota gamtoje rasta žuvusi paprastoji lūšis. Gyvūnas buvo rastas netoli kelio, todėl iš pradžių manyta, kad jis žuvo susidūręs su automobiliu, tačiau detalesnė apžiūra atskleidė kur kas retesnę šio plėšrūno žūties priežastį, pranešė muziejus.
Muziejaus teriologai, rinkdami duomenis apie gyvūną, pastebėjo požymius, nebūdingus žvėrims, žuvusiems avarijų metu: kandimų žymes kaklo srityje, išrautus lūšies plaukus nasruose ir priekinėse pėdose.
Specialistų vertinimu, tikėtina, kad lūšis žuvo po įnirtingos kovos su kitu savo rūšies atstovu.
Kadangi gyvūnas rastas spalio mėnesį, manoma, jog lemtingas susidūrimas įvyko dviem patinams nepasidalinus medžioklės teritorijos.
Tai pirmasis atvejis, kai muziejui perduota dėl šios priežasties žuvusi paprastoji lūšis. Paprastoji lūšis gyvena dideliuose mišriuose miškuose. Ji ypač mėgsta plotus su tankiu pomiškiu ir gausiomis atželiančiomis kirtavietėmis. Šie plėšrūnai dažniausiai medžioja kanopinius žvėris.
Iki 2010 m. lūšys Lietuvoje buvo labai retos, tačiau pastaraisiais metais jų populiacija didėja, ir jas galima aptikti beveik visoje šalyje. Muziejaus darbuotojai ne tik renka duomenis apie perduotus žuvusius gyvūnus, bet ir vykdo jų stebėjimus laukinėje gamtoje.
Švenčionių rajonaslūšisLietuvos raudonoji knyga
Rodyti daugiau žymių