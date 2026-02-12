Kauno centre – netikėtas svečias: pramogavo upės pakrantėje

„Netoli Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus, Nemuno pakrantėje, buvo pastebėtas ir užfiksuotas upinis bebras ( ) – didžiausias Lietuvos graužikas“, – įraše prie vaizdo įrašo skelbė muziejus.
Jame matomas netikėtas svečias, „pramogaujantis“ Nemuno krantinėje. Iš vandens į apledėjusį krantą išlipęs bebras čia graužė šakeles, tada vėl niro atgal į vandenį,
Kaip dalijosi Tado Ivanausko zoologijos muziejus, upiniai bebrai maitinasi tik augaliniu maistu: lapuočių žieve bei vandens augalais.
„Bebro uodega yra ne tik masyvus įrankis, padedantis judėti ar reguliuoti kūno temperatūrą, bet ir komunikacijos priemonė – ja, pliaukštelėdami į vandenį, šeimos nariai įspėja vieni kitus apie pavojų“, – įraše nurodė muziejus.
Jų teigimu, šiuo metų laiku Nemuno pakrantėje pastebėtas bebras nėra anomalija – tai rodo, kad ši rūšis žiemą lieka aktyvi tam, kad išlaikytų maisto atsargas, prižiūrėtų buveinę ir padėtų savo šeimai išgyventi šaltu periodu.
„Nors paprastai bebrai žiemą juda mažiau, jie vis tiek išeina iš savo slėptuvių, ypač prie neužšąlančių vandens vietų“, – paaiškino muziejus.
