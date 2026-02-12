GamtaFauna

Kėdainiuose žiemojančios gulbės kelia nerimą gyventojams, savivaldybė ramina: paukščiais pasirūpinta

2026 m. vasario 12 d. 16:17
Neabejingi kėdainiečiai pastarosiomis dienomis socialiniuose tinkluose dalijasi nerimu dėl Nevėžio upėje žiemoti likusių gulbių. Gyventojai teigia, kad kai kurie paukščiai vos paeina, kiti esą negali prasižioti dėl užšalusių snapų, o susisiekti su aplinkosaugininkais – sudėtinga. Vis dėlto Kėdainių rajono savivaldybė tikina, jog situacija yra kontroliuojama, o panikai pagrindo nėra.
Pasak savivaldybės atstovų, žiemojančius laukinius paukščius ties pėsčiųjų tiltu nuolat stebi atsakingi specialistai bei pilietiški krašto gyventojai. Kartu su vietos ūkininkais pasirūpinta, kad paukščiams netrūktų tinkamo lesalo – jie šeriami kasdien.
„Taip pat stebimas ir eketės dydis. Šiuo metu jis yra šiek tiek sumažėjęs ir siekia apie 30 kva. metrų. Pasitarus su Aplinkos ministerijos specialistais bei gamtininkais, kol kas nuspręsta eketės neplatinti, nes pjūklų skleidžiamas triukšmas gali išgąsdinti paukščius.
Tačiau jei eketė dar sumažėtų, ugniagesiai gelbėtojai yra pasirengę ją praplatinti iki reikiamo dydžio“, – sako savivaldybės atstovai.
Tuo tarpu gamtininkas Selemonas Paltanavičius pabrėžia, kad vanduo žiemą laukiniams paukščiams nėra pagrindinis maisto šaltinis – jis reikalingas tik atsigerti. Pasak jo, žmonės patys prisidėjo prie to, kad paukščiai nebeskrenda žiemoti svetur.
„Patys žmonės pridirbome, kad paukščiai lieka žiemoti. Einame prieš gamtą“, – sako S. Paltanavičius.
Savivaldybė taip pat ragina gyventojus elgtis atsakingai ir nekelti nepagrįstos panikos. „Tų, kurie neatsakingai ir net nematę situacijos vietoje, viešina tikrovės neatitinkančias nuotraukas, prašome nekelti panikos“, – teigia savivaldybės atstovai.
Specialistai primena, kad geranoriškas rūpestis laukiniais gyvūnais yra svarbus, tačiau ne mažiau svarbu pasitikėti atsakingų institucijų vertinimais ir sprendimais.
