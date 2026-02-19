Stintų sezonas vėluoja: pirkėjai šias žuvis šluoja net rekordine kaina

Pernai vasarį kilogramas šių žuvų kainavo 10–12 eurų, o šiemet tenka pakloti 17–18 eurų.
Klaipėdos naujajame turguje stintos, nepaisant rekordinės kainos, išgraibstomos akimirksniu, nes žvejai jų sugauna dar nedaug.
Naujojo turgaus direktorius Viačeslavas Karmanovas „Vakarų ekspresui“ sako, kad šioje turgavietėje stintos – dar retas svečias.
„Dabar kilogramo kaina – 17 eurų. Sutinku, kad brangu, bet matau, kad išperka akimirksniu“, – praėjusį penktadienį kalbėjo V. Karmanovas.
Žvejai ir poledinės žūklės entuziastai bei tokios žūklės organizatoriai pastebi, kad stintos jau mariose, tačiau „kažkur blaškosi“.
Žvejus stintauti į Kuršių marias plukdantis mažosios bendrijos „Marių gidas“ atstovas Andrius Stirbys sako, kad stintos į marias jau „užėjusios“.
„Prieš kelias dienas Preiloje prasidėjo gausesnis kibimas, bet tokio masinio – dar nėra. Laukiame. Spėjama, kad jau greitai sezonas įgaus pagreitį, nes šiai žuviai patinka tokie orų pokyčiai, kokie yra dabar – keičiasi slėgis, žiema nesitraukia. Turėtume vis daugiau sugauti“, – vylėsi A. Stirbys.
„Marių gido“ paskyroje feisbuke pasirodė ir naujausias įrašas – Preiloje žvejai stintas gaudo už 3,5 kilometro nuo kranto.
„Laimikiai labai skirtingi – nuo 3, 15, 24 vienetų, o kai kam pasisekė ir 97 surinkti. Žvejai dalinasi, jog geriausiai kimba ant skumbrės porcijos! Na, ir standartiškai – naktį praktiškai nėra kibimų, sukimba anksti ryte ir popietę iki sutemstant! Nei žvyno!“ – rašo „Marių gidas“.