Tokį vaizdą išvydus ne vienam reiktų pasitrinti akis: su šunimis lakstė ir laukinis žvėrelis

Įrašu su portalu Lrytas pasidalijusi Lilovaitė sako, kad neseniai miestelyje besiblaškantį žvėrelį teko matyti ir jos kaimynei, o šią savaitę išėjus į gatvę ir pačiai teko susidurti su nekasdieniu reginiu.
„Net pagalvojau, gal ką valgyti paduoti, gal alkanas. Vėliau žiūriu, kad įsuko į kaimynų kiemą, su šuniukais draugiškai laksto. Ten įraše jie ant manęs, ne ant šerno loja“, – juokdamasi patikslino moteris.
Anot jos, nei ji šerno, nei jis jos neišsigando. Žvėris, svarstė moteris, matyt dar „jaunas ir kiek kvailokas“.
Išėjus į gatvę teko susidurti su nekasdieniu reginiu: gyvenvietėje užfiksavo besiblaškantį šerną
„Jaunas, matyt, nesupranta, kad gali nukentėti nuo žmogaus. Gal mama nušauta, kas ten žino. Net pradėjau galvoti, gal jis gyvena pas tuos žmones kieme, kad ir šunys nepyko?
Jau du kartus jį mačiau. Šiandien, ketvirtadienį, jo jau nebuvo, bet, jei pamatysiu, gal reikės Laukinių gyvūnų globos centrui paskambinti“, – svarstė Lilovaitė.
Moteris sako, kad galbūt žvėrį į miestelį atgynė badas, mat miškai užkloti stora sniego antklode, o vis dažniau sodybų gyventojai fiksuoja ir po kiemus besiblaškančias stirnas. Jų, sako Lilovaitė, netrūksta ir Jūrėje.
„Ir stirnos vaikščioja po kiemus, atrodo, ieško pagalbos“, – kalbėjo moteris.
Primename, kad visai neseniai užfiksuotos ir ant Vilniuje esančių kapinių sukrautus gėlių žiedus graužiančios stirnos. Ir nors tokie vaizdai gali liūdinti, miškininkai ragina patiems neskubėti gyvūnų gelbėti – netinkamas maistas gyvūnams gali pakenkti.
Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai taip pat primena, kad pasikonsultuoti su Laukinių gyvūnų globos centru galite telefonu +370 605 72837 arba el. paštu lggc@lsmu.lt. Centro darbuotojai papasakos ir supažindins detaliau, kaip teisingai gabenti ar padėti sužeistam gyvūnui, patars kitais globos klausimais.
