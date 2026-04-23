Sukrėtimas Lenkijoje: lokys mirtinai sudraskė 58 metų moterį

Priešgaisrinės apsaugos tarnybos gautame pranešime „nurodyta, kad Plonos kaime moterį, kaip įtariama, užpuolė lokys“, – sakė jis.
Apie incidentą pranešė moters sūnus.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos trys ugniagesių komandos ir policija, tačiau „nesiėmė pirmosios pagalbos priemonių dėl moters kūno sužalojimų masto“, pridūrė jis.
Jų atvykimas užtruko dėl „sudėtingo reljefo ir tikslių duomenų apie įvykio vietą trūkumo“.
Atvykę paramedikai konstatavo moters mirtį įvykio vietoje.
Šiuo metu, pasak atstovo spaudai, „atliekami saugumo užtikrinimo veiksmai“, o į vietovę atvyksta prokuroras.
Susiję straipsniai
Lenkijoje gyvena apie 100 rudųjų lokių populiacija, 80 proc. jų gyvena Lenkijos kalnuotame Beščadų regione, kur įvyko naujausias incidentas, rodo Lenkijos vyriausybės 2024 m. duomenys.
Tačiau mirtini išpuoliai pasitaiko itin retai – paskutinis mirtinas susidūrimas su lokiu Lenkijoje įvyko 2014 m., skelbia vietos žiniasklaida.