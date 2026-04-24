Šokiruojantis tyrimas: vandenyje esančio kokaino paveiktos lašišos nuplaukė didesnius atstumus

Kokaino vartojimas auga visame pasaulyje: Jungtinių Tautų duomenimis, 2023 m. šį stimuliatorių vartojo apie 25 mln. žmonių, ir vis daugiau jo randama vandens telkiniuose.
Australijos Griffitho universiteto ir Švedijos žemės ūkio mokslų universiteto mokslininkai pirmadienį paskelbė bendrą tyrimą, kuriame nagrinėjo, kaip šis narkotikas veikia laukinių žuvų judėjimą jų natūralioje aplinkoje.
Tyrėjai įleido šimtą laukinių Atlanto lašišų į Švedijos Veterno ežerą ir veikė jas tiek kokainu, tiek benzoilekgoninu – metabolitu, susidarančiu iš šio narkotiko kepenyse – ir vėliau stebėjo jų judėjimą.
Jie nustatė, kad „užvartojusios“ upių gyventojos per savaitę nuplaukdavo 1,9 karto didesnį atstumą nei jų švariai gyvenančios giminaitės iš kontrolinės grupės.
Tyrimas taip pat parodė, kad tos, kuris buvo veikiamos šio metabolito, nuplaukė 12,3 km toliau.
„Bet koks nenatūralus gyvūnų elgesio pokytis kelia susirūpinimą“ – nacionaliniam transliuotojui ABC sakė ataskaitos bendraautoris Marcus Michelangeli iš Griffitho universiteto Australijos upių instituto. – Mūsų vandens telkiniuose randame vis didesnes ne tik nelegalių narkotikų, bet ir visų rūšių vaistų koncentracijas.“
Mokslininkai įspėjo, kad vandens telkinių tarša įprastais vaistais kelia „didžiulę ir vis didėjančią grėsmę biologinei įvairovei“.
Švedijos žemės ūkio mokslų universiteto docentas Michaelis Bertramas teigė, kad tyrimas parodė būtinybę gerinti nuotekų valymą ir stebėseną.
„Mūsų tyrimas rodo, kad narkotikai yra ne tik socialinė problema, bet ir konkretus aplinkosaugos iššūkis“, – sakė jis.
