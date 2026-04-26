K. Mažeika siūlo švelninti reikalavimus medžioklės plotams

Tokiais atvejais atsižvelgti į medžiotojų interesus Seimui pasiūlė Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys Kęstutis Mažeika.
Tais atvejais, kai medžioklės plotas sumažėja dėl Vyriausybės ar Seimo priimtų sprendimų, jis siūlo netaikyti šiuo metu įstatyme numatyto reikalavimo medžioklės ploto vienetui, kuris turi apimti ne mažiau kaip 1 tūkst. ha.
„Tais atvejais, kai plečiasi, pavyzdžiui, poligonai, rezervatai, kai dėl Vyriausybės ar Seimo priimtų sprendimų iki mažiau nei 1 tūkst. hektarų sumažėja esamas medžioklės ploto vienetas, siūlau išlaikyti galimybę medžioti tame mažesniame medžioklės plote“, – pateikdamas projektą praėjusį antradienį iš Seimo tribūnos sakė Seimo Kaimo reikalų komiteto narys K. Mažeika.
Jo nuomone, toks reguliavimas leistų medžiotojų klubams ir būreliams tęsti veiklą. Anot K. Mažeikos, projekte nekalbama apie naujų medžioklės ploto vienetų formavimą.
„Kalbame apie tai, kaip dėl Vyriausybės ar Seimo priimtų sprendimų medžioklės plotas sumažėja. (...) Miestų, infrastruktūros plėtra, aplink miestus esantys rajonai ypač didelį spaudimą daro medžioklės plotams, atsiranda tikrai nemaža grėsmė, kad tokie plotai gali visiškai išnykti“, – sakė K. Mažeika.
Jis taip pat pastebėjo, kad kai kuriais atvejais, ypač lapės ar kiti smulkūs plėšrūnai priemiestinėse teritorijose labai prisitaiko ir kelia didžiules problemas ir vairuotojams, ir gyventojams.
Kaip pastebėjo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) narys konservatorius Arvydas Pocius, tai ne naujas klausimas, nes dėl Pabradės Generolo Silvestro Žukausko poligono, „Via Baltica“ arba „Rail Baltica“ projektų, kai kurių draustinių plėtros aplinkiniai medžiotojų būreliai buvo susidūrę su šia problema. Kaip jau skelbta, šią savaitę Seimas pritarė naujo Kapčiamiesčio poligono steigimui.
„Tai šiuo atveju, manyčiau, yra turbūt turimas omenyje Kapčiamiesčio poligono steigimas. Tai yra aktualus klausimas. Kadangi medžiotojai yra mūsų visuomenės dalis, manau, kad tikrai į jų tokią situaciją reikėtų atsižvelgti. Nebus daug tokių atvejų, bet manau, kad reikėtų tikrai čia padaryti tam tikras korekcijas“, – sakė A. Pocius.
K. Mažeikos duomenimis, Lietuvoje yra apie 960 medžioklės ploto vienetų ir tikrai nemaža dalis jų yra apie 1 tūkst. hektarų.
Medžioklės įstatymo pataisas po pateikimo palaikė 80 Seimo narių, prieš nebuvo, susilaikė 10. Projektą svarstys Seimo Aplinkos apsaugos, Kaimo reikalų komitetai, jį vertins Vyriausybė. Seimo plenarinėje salėje jis vėl turėtų atsirasti birželio 16 dieną.
Šiuo metu įstatyme numatyta, kad medžioklės plotų vienetas turi apimti ne mažiau kaip 1 tūkst. ha, išskyrus atvejus, kai mažesni medžioklės plotų vienetai sudaromi Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų siūlymu mokslo ir mokymo tikslams, žuvininkystei tvenkinių teritorijose.
Jei Seimas pritartų, šis išimčių sąrašas būtų papildytas tais atvejais, kai medžioklės plotas sumažėja dėl Vyriausybės ar Seimo priimtų sprendimų.
Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos įsigaliotų šių metų liepos 1 d.
Kęstutis Mažeika, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos", Seimas
