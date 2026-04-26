Keičiama tvarka dėl gyvūnų populiacijos reguliavimo poligonuose

2026 m. balandžio 26 d. 16:20
Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas šią savaitę patvirtino pakeitimus, kuriais išplečiamas medžiojamųjų gyvūnų populiacijos reguliavimas karinių poligonų teritorijose.
Daugiau nuotraukų (2)
Pasak Aplinkos ministerijos, nuo šiol gyvūnų populiaciją bus galima reguliuoti ne tik tose poligonų teritorijose, kurios užima dalį buvusių medžioklės plotų, bet ir ten, kur poligonai apima visą buvusį medžioklės plotą.
„Gyvūnų populiacija šiose teritorijose bus reguliuojama dėl žemės, miško ir vandens telkinių sklypams daromos žalos“, – nurodė institucija.
Gyvūnų gausos reguliavimas bus vykdomas sudarant sutartis tarp Lietuvos kariuomenės ir medžioklės plotų naudotojo, kurio medžioklės teritorija patenka į poligono ribas.
Medžioklė bus leidžiama tik buvusiose medžioklės plotų teritorijose, laikantis teisės aktuose nustatytų terminų, būdų ir priemonių.
Ministerija pažymi, kad medžioklės vykdymo laiką nustatys karinio poligono viršininkas. Jis suderins grafiką ir užtikrins, kad medžioklė vyktų tik tada, kai poligone nevyksta jokios pratybos ar mokymai.
Pasikeitus planams, kariuomenė turės apie tai turės informuoti medžioklės plotų naudotojus ir Aplinkos apsaugos departamentą ne vėliau kaip prieš 3 dienas.
Taip pat numatyta, kad visi sumedžioti limituojamų rūšių gyvūnai bus įtraukti į bendrus medžioklės plotų naudotojams nustatytus limitus, užtikrinant vienodą populiacijos reguliavimo tvarką visoje šalyje.
