Istorinis lūžis Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijoje: centrinė LMŽD atsiveria visiems šalies medžiotojams, V. Kantauskas išrinktas antrai kadencijai, suformuota nauja taryba

LMŽD veiklos ir finansų už praeitus metus pristatymu prasidėjęs suvažiavimas, netrukus sulaukė karštos diskusijos dėl redakcijos įstatų. Nepaisant kai kurių bandymų neigti Lietuvos Konstitucijos užtikrintą teisę kiekvienam LR piliečiui laisvai rinktis narystę kam priklausyti, neapsiribojant viena organizacija, net daugiau nei 2/3 delegatų pritarimu buvo panaikinti šie LR Konstitucijai prieštaravę apribojimai, kurie iki šiol varžė šalies medžiotojų ir žvejų teises. Nuo šiol LMŽD tampa visiškai atvira organizacija – centrinės draugijos nariais tiesiogiai galės tapti ne tik juridiniai vienetai, ar nepriklausomi medžiotojai, bet ir regioninių draugijų ar skyrių nariai.
„Tai istorinė diena, kai galutinai atsisakome uždaros struktūros modelio ir regioninio feodalizmo. Naujasis veiklos modelis paverčia LMŽD modernia, vakarietiška organizacija, gebančia operatyviai atstovauti kiekvieno medžiotojo interesams ir lanksčiai reaguoti į aplinkosaugos iššūkius“, – teigia LMŽD direktorius Laimonas Daukša.
Po įstatų pakeitimo suvažiavimo delegatai sprendė ir lyderystės klausimą. Įvertinę pasiektus rezultatus ir jau iš anksčiau pristatytą draugijos ateities viziją, medžiotojų atstovai dar vienai kadencijai patikėjo organizacijos vairą dabartiniam pirmininkui Virginijui Kantauskui. Iš 247 užsiregistravusių delegatų už jo kandidatūrą balsavo daugiau nei 200 (212) dalyvių.
Savo rinkiminėje programoje V. Kantauskas akcentavo vienybės būtinybę, aktyvesnę integraciją į visuomenės švietimą bei aukščiausių etikos standartų diegimą ruošiant naujos kartos medžiotojus, būtinybę atsiverti medžiotojų klubas, tarptautinį bendradarbiavimą ir dar didesnio bendruomenės proveržio planą.
Suvažiavimo delegatai taip pat patvirtino naująją LMŽD tarybą, kuriai pritarė didžioji dauguma delegatų.
Naujais LMŽD tarybos nariais tapo Audrius Pauža, Deividas Staponkus, Laurynas Filipavičius, Andrius Rapalas, Rimantas Norkus, dr. Albertas Venslovas, Rytis Andriuškevičius, Pavel Trusov, Lionius Stanevičius, Juozas Abramavičius, Artūras Stankevičius, Vitalijus Leskauskas – bendruomenės deleguoti atstovai, perrinkti buvo (15) Virginijus Kantauskas, dr. Artūras Kibiša, Pranas Dailidė, dr. Feliksas Miliutis, Sigitas Kupšys, Remigijus Balašaitis, Tomas Zubovas, Algimantas Glikas, Vytautas Kucevičius, Rimantas Misevičius, Bronislovas Domža, Dovidas Songaila, Vytas Mazuronis, Mindaugas Balčiūnas ir Vilius Karpavičius, kurie kartu su pirmininku formuos organizacijos strategiją.
V. Kantauskas LMŽD pirmininko pareigas eina jau antrąją kadenciją. Per pirmąją, jo suburtai komandą įgyvendino radikalius medžiotojų ir žvejų bendruomenės vienijimo ir proveržio sprendimus – buvo parengta ilgalaikė šalies medžiotojų strategija, skirtas milžiniškas dėmesys darbui su visuomene, strateginei komunikacijai, atsakingos medžioklės skatinimui, žvėrių apsaugai ir kt.
V. Kantausko suburtos komandos pradėta atsakingai įgyvendinti medžioklės politika sąlygojo ne tik laukinės faunos klestėjimą, bet ir kardinalius pokyčius visuomenės nuomonės tyrimuose apie medžiotojus – juos palankiai vertina daugiau nei 60 proc. Lietuvos gyventojų.
„Galiu drąsiai pasakyti, kad jau tampame tais, kurie puoselėjame gamtą. Tad padarysiu viską, kad LMŽD taptų stipriausia aplinkosaugine bendruomene, kuri šiandien jau yra vieningesnė nei bet kada per visą gyvavimo istoriją“, – pažymėjo antrai kadencijai išrinktas jos pirmininkas V. Kantauskas.
Suvažiavimo metu taip pat buvo patvirtintos 2025 m. veiklos ir finansinės ataskaitos bei pagerbti labiausiai draugijos veiklai nusipelnę nariai.
LMŽD duomenimis, šiandien Lietuvoje priskaičiuojama apie 75 tūkst. elnių, 135 tūkst. stirnų bei stabiliai augančios kitų žvėrių populiacijos.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija vienija virš 18 000 medžiotojų bei apie 600 klubų ir būrelių visoje šalyje. Tai didžiausia ir seniausia tokio pobūdžio organizacija Lietuvoje, puoselėjanti medžioklės kultūrą, etiką ir gamtosaugos tradicijas.