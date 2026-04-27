Paskelbta peticija „Leisk jiems būti“: prašo apsaugoti retus ir nykstančius paukščius Širvintų miškuose

2026 m. balandžio 27 d. 14:01
Mažai kur Lietuvoje rasime tiek daug į Raudonąją knygą įrašytų paukščių, kiek jų šiandien telkiasi Širvintų rajono miškuose. Trejus metus vykdyti moksliniai tyrimai patvirtina, kad ši vietovė atitinka visus teisinius reikalavimus steigti paukščių apsaugai skirtą teritoriją. Dėl šios priežasties asociacija „Kraštovaizdis“ kreipiasi į visuomenę ir kviečia priminti valstybės institucijoms apie jų pareigą saugoti tuos, kurie patys apsisaugoti negali, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Šiuo tikslu paskelbta peticija „Leisk jiems būti“, kuria Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos yra prašoma pritarti siūlymui inicijuoti ir steigti paukščių apsaugai skirtą teritoriją Širvintų rajono miškuose. Kartu su peticija sukurtas ir vaizdo įrašas.
Apie tai, kodėl nurodyta teritorija yra tokia vertinga, vaizdo pasakojime dalinasi ekologijos ir aplinkotyros mokslų daktaras, biologas Darius Stončius, kurio žodžiai lydi šiandien startuojančią peticiją „Leisk jiems būti“. Šia iniciatyva siekiama ne tik atkreipti dėmesį į nykstančias paukščių rūšis, bet ir paraginti atsakingas institucijas prisiimti atsakomybę už tuos, kuriuos jie privalo apginti.
Unikali vieta, kurią reikia išsaugoti

Ekologijos ir aplinkotyros mokslų daktaras, biologas D. Stončius, daugiau nei dvidešimt metų tyrinėjantis plėšriuosius paukščius Lietuvoje, kartu su vietos bendruomene trejus metus dokumentavo Širvintų rajono miškų biologinę įvairovę. Trumpai apie rezultatus: 7534 hektarų teritorijoje yra užfiksuotos paskutinės rajone žinomos tetervinų tuokvietės, surastos 17 mažųjų erelių rėksnių porų ir 4 erelių žuvininkų lizdavietės – tai sudaro 10 procentų visos Lietuvoje gyvenančios šios rūšies populiacijos.
Išvardinti skaičiai ne tik atitinka, bet ir viršija visus teisinius reikalavimus įsteigti paukščių apsaugai svarbią teritoriją. Saugomos teritorijos statusas užtikrintų geresnę retų ir nykstančių paukščių lizdaviečių, maitinimosi teritorijų apsaugą nuo kirtimų, nepalankių žemėnaudos pokyčių ir tiesioginio sunaikinimo grėsmę jiems keliančių projektų. Nepaisant to, šiandien šiai išskirtinei vietovei grėsmę kelia čia planuojamas statyti didelis vėjo elektrinių parkas.
Vietovei kylančios grėsmės
Vėjo elektrinės paukščius veikia dvejais būdais. Pirmoji grėsmė – tiesioginė fizinė žūtis. Vėjo elektrinių mentės, sukančios iki 96 km/val. greičiu net vadinamuoju „budėjimo režimu“, yra mirtina kliūtis paukščiams – ypač plėšriesiems, kurie medžiodami sklendžia dideliais atstumais ir dažnai nepastebi besisukančių menčių.
Antroji grėsmė – buveinių praradimas. Paukščiai, išgyvenę šalia veikiančių elektrinių, išmoksta jų vengti ir būna išstumti iš tradicinių maitinimosi ir veisimosi vietų. Plėšrieji paukščiai, tokie kaip ereliai ar žuvininkai, kasdien nuskrenda dešimtis kilometrų ieškodami maisto. Kai vėjo elektrinės užkerta dalį kelio į jų medžioklės plotus, visa populiacijos išlikimo pusiausvyra sutrinka, ilgainiui lemdama rūšių nykimą.
Ar atsinaujinanti energetika turi augti gamtos sąskaita?
Atsinaujinančios energetikos plėtra yra reikalinga. Nebandoma to paneigti. Tačiau kaip ir bet kuri kita ūkinė veikla, ji turi būti reguliuojama ir planuojama atsakingai – ypač tada, kai egzistuoja visos galimybės projektus planuoti pasirenkant vietas, kuriose nykstančių rūšių buveinėms negresia sunaikinimas. Atsakinga plėtra reiškia ne pasirinkimą tarp energetikos ir gamtos, o gebėjimą rasti sprendimus neignoruojant neigiamo poveikio aplinkai. Peticiją galite pasirašyti čia.
