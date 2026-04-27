Simbolinis sugrįžimas: meška pirmą kartą užfiksuota ir Žemaitijoje

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija (LMŽD) praneša, kad meška pirmą kartą užfiksuota ir Žemaitijoje.
„Žemaitijos regione pirmą kartą užfiksuota rudoji meška! Gyvūnas pastebėtas Bušmos miške, Skuodo rajone, vos apie 10 km nuo Latvijos sienos. Spėjama, kad ši viešnia galėjo atklysti būtent iš kaimyninės šalies.
Meška užfiksuota balandžio 25 d., apie 6 val. ryto, prie medžiotojų įrengtos viliojimo vietos.
Simboliška – meška laikoma Žemaitijos simboliu, ir štai pagaliau ji pasirodė šiame krašte. Sutapimas ar istorinis sugrįžimas?“, – retoriškai klausė LMŽD.
Susitikimas su meška: ką svarbu žinoti
Susidūrimo su meška tikimybė Lietuvoje išlieka nedidelė, tačiau specialistai primena, kad miške svarbu elgtis atsakingai. Pamatę mešką, žmonės neturėtų panikuoti ar bėgti – staigūs judesiai gali sukelti gyvūnui stresą ar gynybinę reakciją.
Rekomenduojama išlikti ramiems, lėtai atsitraukti ir neatsukti gyvūnui nugaros. Taip pat svarbu leisti meškai žmogų išgirsti – judant miške patariama kalbėtis ar skleisti kitus garsus, kad gyvūnas būtų įspėtas iš anksto ir galėtų pasitraukti.
Laukiniai gyvūnai paprastai vengia žmogaus, todėl daugeliu atvejų iš anksto jį išgirdę, patys pasitraukia.
Lietuvoje pastebėtus meškų veiklos požymius galite stebėti Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos sukurtame Meškų žemėlapyje meskos.lt ir meskuzemelapis.lt.