Užfiksuota dar viena lepečkojė: neišgąsdino net prie pat pravažiavęs automobilis

Pirmadienį ryte mešką per sienos stebėjimo sistemą Tverečiaus pasieniečiai pamatė toje vietoje, kur Dysna iš Lietuvos įteka į Baltarusiją. Toliau siena eina upės viduriu.
Meška atėjo palei Lietuvos pusėje įrengtą fizinį barjerą, pasidairė prie per Dysną einančio pasieniečių tilto, kuriuo patruliuoja VSAT pareigūnai. Tuomet ji neskubėdama nušleivojo giliau į Lietuvą.
Prie pat meškos patrulio taku tarnybiniu visureigiu pravažiavo Tverečiaus užkardos patruliai, tačiau meška automobilio labai neišsigando.
Netrukus ji perplaukė Lietuvos teritorijoje tekančią Dysną, kirto patrulio taką ir dingo šalies gilumoje.
Be šio atvejo, pastarąją parą mešką dar buvo fiksavę ir tos pačios Tverečiaus, ir gretimos Puškų užkardų pasieniečiai.
Tiesa, negalima užtikrintai pasakyti, ar tai vienas ir tas pats žvėris šioje Ignalinos rajono vietoje vaikšto prie sienos su Baltarusija ir net ją pereina.
679 km ilgio sieną su Baltarusija saugantys VSAT pareigūnai ir anksčiau prie jos meškas nesyk yra fiksavę įvairiuose Lietuvos rajonuose.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiIgnalinos rajonas
