GamtaFauna

Vilniuje metalinėje tvoroje užstrigo stirna Ugniagesiai atvyko, laukia aplinkosaugininkų

2026 m. balandžio 29 d. 09:14
Papildyta
Vilniuje trečiadienio rytą metalinėje tvoroje užstrigo stirna.
Daugiau nuotraukų (3)
Kaip Eltai nurodė Bendrasis pagalbos centras, rytą gautas ne vienas pranešimas apie tai, kad sostinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gatvėje daugiabučio kieme metalinėje tvoroje įstrigo stirna.
Pirmasis pranešimas apie tai gautas 6.50 val. Vėliau apie užstrigusį žvėrį gauti dar septyni pranešimai.
Apie įvykį pranešta aplinkosaugininkams.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAG) duomenimis, ugniagesiai pranešimą apie tvoroje įstrigusią stirną gavo 8.48 val. Kaip teigė PAGD atstovė Sonata Kukienė, ugniagesiai atvyko į įvykio vietą, tačiau stirnos dar neišlaisvino, nes laukia aplinkosaugininkų.
Vilniusstirnatvora
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.