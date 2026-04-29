Kaip Eltai nurodė Bendrasis pagalbos centras, rytą gautas ne vienas pranešimas apie tai, kad sostinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gatvėje daugiabučio kieme metalinėje tvoroje įstrigo stirna.
Pirmasis pranešimas apie tai gautas 6.50 val. Vėliau apie užstrigusį žvėrį gauti dar septyni pranešimai.
Apie įvykį pranešta aplinkosaugininkams.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAG) duomenimis, ugniagesiai pranešimą apie tvoroje įstrigusią stirną gavo 8.48 val. Kaip teigė PAGD atstovė Sonata Kukienė, ugniagesiai atvyko į įvykio vietą, tačiau stirnos dar neišlaisvino, nes laukia aplinkosaugininkų.