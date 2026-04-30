Oro uosto darbuotojai negalėjo patikėti, ką aptiko po paauglės drabužiais: prisitvirtino lipnia juosta

2026 m. balandžio 30 d. 16:15
Tailando pareigūnai Bankoko oro uoste suėmė paauglę, įtariamą 30 saugomų vėžlių, kurių vertė siekia apie 9 tūkst. JAV dolerių, kontrabanda. Vėžliai buvo priklijuoti po jos drabužiais, trečiadienį pranešė laukinės gamtos apsaugos pareigūnai.
Tailandas yra pagrindinis laukinės gamtos kontrabandininkų tranzito centras. Labai vertinami nykstantys gyvūnai dažnai parduodami itin pelningoje Azijos juodojoje rinkoje.
Pareigūnams įtarimą sukėlė neįprasti 19-metės taivanietės judesiai, kai ji antradienio rytą rengėsi išskristi į Taipėjų, sakoma Tailando laukinės gamtos apsaugos departamento pranešime.
Per kratą Suvarnabhumio oro uosto išvykimo terminale buvo aptikti prie jos kūno pritvirtinti Indijos žvaigždiniai vėžliai – 29 gyvi ir vienas nugaišęs, pranešė departamentas.
„Įtariamoji panaudojo lipnią juostą, kad vėžliai nejudėtų, supakavo juos į medžiaginius maišus ir pritvirtino prie kūno, kad nebūtų aptikti“, – priduriama pranešime.
Tailando muitinės departamentas teigė, kad vėžliai, saugomi pagal Nykstančių rūšių tarptautinės prekybos konvenciją (CITES), juodojoje rinkoje yra brangūs, jų bendra vertė siekia iki maždaug 9 tūkst. JAV dolerių.
Moteriai pateikti kaltinimai dėl neteisėto gyvūnų gabenimo ir muitinės kontrolės vengimo. Pareigūnai įtaria, kad ji gali priklausyti platesniam kontrabandos tinklui.
Indijos žvaigždinius vėžlius Tarptautinė gamtos apsaugos sąjunga (IUCN) priskiria pažeidžiamų rūšių kategorijai, jie gaudomi siekiant patenkinti tarptautinę „egzotiškų augintinių“ paklausą.
Gyvi likę vėžliai buvo perduoti laukinės gamtos apsaugos pareigūnams priežiūrai ir kaip įrodymai.
