Medžiotojų klubo prezidentas įtariamas brakonieriavimu – daro viską, kad tik išsisuktų

Tačiau jau kuris laikas, kaip Dzūkijoje – Alytuje veikiančio medžiotojų klubo „Sakalas“ tvyro slogi nuotaika.
Du prieš dešimtį – klubo prezidentas Algimantas Rudzinskas kartu su savo sūnėnu šiame klube tvarkosi taip, tarsi kitų jo narių nė nebūtų. Pervargę nuo įtampos, besitęsiančios ketvirtus metus, klubo medžiotojai pernai pabandė situaciją įveikti sušaukę neeilinį visuotinį susirinkimą.
Bet klubo vadas, kuriam aplinkosaugininkai už vieną baisiausių brakonieriavimų Lietuvoje yra surašę administracinio nusižengimo protokolą ir paskaičiavo 17 110 eurų galimai gamtai padarytą žalą, netruko suvesti sąskaitų.
Pernai gegužę sušauktas susirinkimas buvo pripažintas neteisėtu, o jam labiausiai oponuojantiems klubo nariams pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.
Pradėjo medžioti slapta
„Mūsų klubo „Sakalas“ prezidentu A.Rudzinskas yra nuo 1998 metų. Dabar tas prezidentavimas yra išaugęs į tokią vienvaldystę, kad mes, eiliniai klubo nariai, esame tapę bejėgiais. Du iš trijų valdybos narių yra giminaičiai – pats prezidentas ir jo sesers sūnus, kurie sprendimus priima vienpusiai.
Dar blogiau, kad daugybę kartų jie buvo užklupti medžiojantys vieni, tai slėpdami nuo kitų klubo narių“, – pasakojo klubo „Sakalas“ narys Aivaras Staškevičius.
Anot jo, įtampa prasidėjo 2021 metais, kai dauguma klubo narių bei du valdybos nariai paprašė suorganizuoti visuotinį susirinkimą, nes žūtbūt reikėjo išspręsti klausimą ir dėl nelegalių paties prezidento medžioklių ir nuolat jo paties viršijamų įgaliojimų.
„Mes tiesiog buvome pasiųsti „ant trijų raidžių“ – susirinkimas nebuvo sušauktas. Viskas gal būtų pakrypę kita linkme, jeigu dar didesnės košės nebūtų užviręs Alytaus žvejų ir medžiotojų draugijos pirmininkas, buvęs teisėjas, kuris buvo klubo garbės narys ir turėjo atskirus medžioklės plotus.
Viskas prasidėjo, 2023–2024 metais, kai jiedu ėmė medžioti vieni, kitiems pasakius, kad klubas nemedžios.
Pirmąkart apie tai pranešė ūkininkai, mūsų medžioklės plotuose išgirdę šūvius. Abu tie vyrai po tos medžioklės nepateikė klubui medžioklės lapų. O ir pakartotinis prašymas organizuoti klubo narių susirinkimą atsitrenkė į sieną. Karūna taip giliai įaugo žmogui į galvą, kad visa kita tapo nebesvarbu“, – kartėlio neslėpė Aivaras.
Anot jo, dauguma narių ne kartą A. Rudzinsko prašė pateikti klubo dokumentus: medžioklės lapus, veiklos ataskaitas, bet nieko nepešė.
„Mokestį už medžioklės plotus prezidentas A. Rudzinskas rinkdavo tik grynaisiais, užsirašydavo į sąsiuvinį, kas jį sumokėjo, o kur tie mūsų pinigai nuplaukdavo mes nežinome. Ataskaitose buvo įrašoma, kad, tarkim, suremontuoti bokšteliai, bet jokie darbai nebuvo atlikti.
Galop kai gavome 2021–2024 medžioklės lapus, pamatėme, kad iš visų per metus sumedžiojamų 20–40 šernų į juos buvo įrašyti vos po 2–3 šernai. Ataskaitos apie visus kitus sumedžiotus šiuose žvėris nebuvo pateikiamos aplinkosaugininkams, o šernienos mėginiai – VMVT tyrimams“, – pasakojo medžiotojas.
Turi patikimą užnugarį
Pasak A.Staškevičiaus, 2024 metais Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmams klubo nariai buvo pateikę ieškinį, prašydami, kad klubo „Sakalas“ prezidentas pateiktų dokumentus bei suorganizuotų visuotinį narių susirinkimą.
„Teismas nepatenkino mūsų prašymo. Gali būti, kad įtakos tam galėjo turėti ir tai, kad su teisėjomis, kurios kuravo bylą, anksčiau kartu dirbo ir A.Rudzinsko bičiulis, o ir pati jo dukra yra Alytaus rajono teismo darbuotoja.
Mums taip pat kyla įtarimų ir dėl to, kad tais ryšiais pasinaudojama vilkinant ir bylą dėl A.Rudzinsko galimai gamtai padarytą žalą, o juk aplinkosaugoje turėtų būti atvirkščiai“, – svarstė pašnekovas.
Nors pernai liepą A.Rudzinskui už brakonieriavimą neteisėtai per 2021–2024 metus sumedžiotus ir dorotus šernus buvo paskaičiuota 17 110 eurų gamtai galimai padaryta žala, tyrimas iki šiol vilkinamas.
„Klubo prezidentas pasisamdė tokią advokatų kontorą, kurios vadovui už brakonieriavimą – už neteisėtai sumedžiotą žvėrį buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jis, tikėtina, žino, kaip išsukti žmones nuo baudų už brakonieriavimą – svarbu sulaukti senaties termino, kuris siekia porą metų.
Tačiau dar blogesnis dalykas yra tai, kad tie brakonieriavimo byloje dalyvaujantys žmonės į klubo „Sakalas“ sąskaitą įnešė 28 tūkst. eurų – paskolino jam pinigus. O paskui iš tos pačios sąskaitos šiais pinigais atsiskaitė su advokatų kontora. Ir dabar viskas mūsų klubas – 10 medžiotojų iki 2028-ųjų turi grąžinti tuos 28 tūkst. eurų.
Ir tai ne pirma tokia afera. Tai toks voratinklis, kurį klube nunėrė trys savi žmonės,“ – situaciją apibūdino A.Staškevičius.
Savitai atkeršijo
Klubo „Sakalas“ prezidento galimai padaryto nusižengimo gamtai metu nukentėję medžiotojai – šeši klubo nariai Aplinkos apsaugos departamentui (AAD) pateikė duomenis apie nelegaliai sumedžiotus šernus, bei pabandė patys sušaukti neeilinį susirinkimą. Ir už tai patys gavo stiprų niuksą.
Algimantas Rudzinskas su sūnėnu D.J. kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmus su ieškiniu prašydami, kad 2025 m. gegužės 18 d. sušauktas medžiotojų klubo „Sakalas“ visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo norima išrinkti kitą prezidentą ir naują valdybą, būtų pripažintas neteisėtu, o trims klubo nariams – A.Staškevičiui, Mariui Valentukevičiui bei Edmundui Raukčiui būtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Ir teismas jas akimirksniu pritaikė – naujos valdybos veikla yra paralyžiuota.
„Tokiu būdu mus tris norima pašalinti iš medžiotojų klubo, kitiems septyniems medžiotojams – pateikti drausmines nuobaudas.
Apmaudu, kad visą šitą situaciją gerai žino ir buvęs teisėjas – Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Vytautas Kucevičius. Jis turėtų atstovauti visų medžiotojų teisėms, bet, atrodytų, kad atstovauja tik dviejų suinteresuotų asmenų interesams“, – teigė pašnekovas.
Trijų medžiotojų, kuriems pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, sąskaitos klube yra užblokuotos.
„Mes negalime surinkti pinigų ir pervesti už medžioklės plotus. Tai turėjome padaryti iš asmeninių sąskaitų ir prašyti mokesčių inspekcijos, kad leistų padaryti, antraip prarastume teisę medžioti.
Dabar, vietoj medžioklės džiaugsmo, tėra kartėlis. Juk tuos kelerius metus nuo mūsų buvo nuolat slepiama, kad prezidentas su saviškiais medžioja, ir dar – nelegaliai.
Nes medžioklės lapai – tik pas prezidentą, raktas nuo žvėrių dorojimo patalpos – tik pas jį.
Jis nė neleisdavo žvilgtelti į medžioklės lapus kai reikėdavo įrašyti savo duomenis – nerodydavo, kas prieš tai medžioklėje dalyvavo. Visiems tai atsibodo ir visi pavargo“, – teigė A.Staškevičius.
Byla tebenagrinėjama
Aplinkos apsaugos departamento (AAD) Lrytas paklausė, ar medžiotojų klubo „Sakalas“ (Alytuje) prezidentas jau atlygino gamtai padarytą žalą?
Galbūt procesas yra vilkinamas tikintis, kad sueis senaties terminas? Ar apskritai aplinkosaugininkams pavyko A.Rudzinskui įduoti administracinio nusižengimo protokolą, surašytą 2025 m. liepos 29 d.?
Kaip vertinti situaciją, kai pats klubo prezidentas įkliūva brakonieriaudamas?
Pasak AAD, šiuo metu dar vyksta administracinio nusižengimo bylos teisena.
„Aplinkos apsaugos departamentas nagrinėja administracinio nusižengimo bylą, kurioje medžiotojų klubo vadovas kaltinamas administracinio nusižengimo, numatyto R ANK 290 str. 8 d., padarymu. Šiuo administraciniu nusižengimu yra galimai padaryta aplinkai žala, kuri nebuvo atlyginta. Asmeniui buvo įteiktas administracinio nusižengimo protokolas.
Aplinkos apsaugos departamentas medžiotojų klubo vadovui taiko tas pačias sankcijas, kaip ir bet kuriam kitam medžiotojų klubo nariui, pažeidusiam Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles. Tokie pažeidimai vertinami neigiamai“, – atsakė AAD.
Anot AAD, stengiamasi, kad administracinių nusižengimo bylos būtų išnagrinėjamos nepraleidžiant patraukimo administracinėn atsakomybėn senaties termino ir laikantis kitų administracinio nusižengimo bylos teisenos procesinių reikalavimų užtikrinimo.
Kol kas atsakymų nepateikė
A.Rudzinskui nepavykus prisiskambinti telefonu, jo komentaro balandžio 30 d. Lrytas paprašė medžiotojų klubo „Sakalas“ elektroniniu paštu ir apie tai informavo SMS žinute. Atsakymų į juos kol kas nepavyko gauti.
A.Rudzinskui buvo užduoti klausimai:
„Kodėl jūs, būdamas medžiotojų klubo „Sakalas“ prezidentas, 2021–2024 metais medžiojote nelegaliai, – neužpildėte medžioklės lapų. Koks tokio elgesio tikslas?
AAD 2025 m. liepos 29 d. jums yra surašęs administracinio nusižengimo protokolą. Jame nurodyta, kad dėl 2021–2024 m. neteisėtai medžiotų ir dorotų šernų buvo pateikta 17 110 eurų gamtai galimai padaryta žala. Ar ją jau atlyginote?
Kodėl pernai gegužę sušauktas „Sakalas“ visuotinis klubo narių susirinkimas pripažintas negaliojančiu, – kodėl nepaisoma klubo narių prašymų sušaukti tokį susirinkimą?
Kieno pinigus, bylinėjantis su klubo nariais, yra atsiskaitoma su advokatų kontora?“
