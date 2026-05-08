Estas negalėjo patikėti pamatęs, kas vis šeimininkauja jo pašiūrėje: kameros užfiksavo visą šeimyną

Kaip skelbė draugija, viskas prasidėjo nuo vietinio gyventojo skundo. Jis sakė, kad kažkas vis įsibrauna į jo pašiūrę.
Vietiniai medžiotojai nusprendė įrengti kameras ir pažiūrėti, kokiam žvėreliui vis niežti nagus, tačiau paaiškėjo, kad tų žvėrių – ne vienas, o visa šeimyna.
„Balandžio 27-osios naktį užfiksuota akimirka, kai motina su dviem vaikais atėjo į šalia sodybos esančią pašiūrę apžiūrėti, kas slepiasi pastate“, – rašė įrašu pasidaliję medžiotojai.
Teigiama, kad pastate buvo miltų, kurių kvapas, greičiausiai, sudomino lepečkojų šeimyną.
Anot medžiotojų, meškos šiame rajone yra įprastas reiškinys – jų čia bent 15, o visai netoliese medžiotojai yra stebėję ir keturių jauniklių motiną.
Visgi ne visi estai patenkinti meškų populiacijos gausa. Nerimo balsai pasigirdo ir po balandžio pabaigoje įvykusio incidento, kai dviratininkas teigė, jog buvo užpultas meškos.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos direktorius Laimonas Daukša, reaguodamas į incidentą Estijoje, priminė, kad meškos grįžta ir į Lietuvą.
„Meška į mūsų miškus grįžta ne tik kaip praeivė, bet ir kaip šeimininkė. Medžiotojų surinkti duomenys rodo, jog šalyje jau pernai turėjome meškų su jaunikliais, o tai keičia situaciją iš esmės.
Estijos atvejis, kai buvo užpultas dviratininkas, yra rimtas priminimas apie būtinybę miške išlikti budriems, laikytis saugaus elgesio taisyklių ir, esant galimybei, turėti specializuotų savisaugos priemonių“, – teigia L. Daukša.
Anot jo, svarbiausia taisyklė susidūrus su meška yra visiška ramybė ir staigių judesių vengimas.
„Bėgantis žmogus plėšrūnui sukelia medžioklės instinktą, o aplenkti šį žvėrį fiziškai neįmanoma, todėl reikia lėtai trauktis atgal neatsukant nugaros. Tiesioginis akių kontaktas gyvūnų pasaulyje suvokiamas kaip agresija, tad žvilgsnį rekomenduojame kreipti šiek tiek į šoną, kartu lėtai didinant atstumą.
Pastebėjus meškiukus, privaloma nedelsiant ir kuo skubiau pasišalinti, nes motina savo palikuonis gins bekompromisiškai ir gali pulti be jokio perspėjimo“, – sako jis.