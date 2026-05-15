Žvejams – priminimas apie pasikeitusius draudimus ir naujas taisykles

Baigiasi draudimas žvejoti kiršlius ir salačius, todėl nuo šeštadienio, gegužės 16-osios, vėl bus leidžiama juos žvejoti.
Kitą savaitę, nuo gegužės 21 d., jau bus galima gaudyti karšius Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose ir žvejoti 400 m zonoje apie Dabintos pusiasalį Kauno mariose.
Specialistai atkreipia dėmesį, kad iki gegužės 31 d. dar galioja draudimas gaudyti sterkus.
Be to, aplinkos ministras patvirtino Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių pakeitimus, kuriuose numatyti žvejams mėgėjams aktualūs pokyčiai.
Atsižvelgiant į išaugusią karpinių žuvų, ypač kuojų, biomasę Kauno mariose, taisyklėse nustatyta, kad Kauno mariose neberibojamas sugautų kuojų, plakių ir sidabrinių karosų kiekis, kuris į bendrą sugautų žuvų kiekį nebus įskaičiuojamas. Šių žuvų išgaudymas, anot AM, laikomas teigiamu veiksniu gerinant vandens telkinių ekologinę būklę, sumažėjus jų kiekiui, pagerėtų kitų žuvų mitybos sąlygos.
Taisyklėse taip pat sudarytos palankesnės sąlygos žvejams sportininkams treniruotis ir organizuoti žvejybos varžybas, atsižvelgiant į užsienio šalių praktiką. Nuo šiol aukšto meistriškumo sporto varžybų metu, suderinus su Aplinkos apsaugos departamentu, bus leidžiama varžybų dalyviams iki varžybų pabaigos kaip laimikį turėti žuvis, kurių sugavimo dydis arba žvejyba tuo metu ribojami. Tokios žuvys po varžybų turės būti paleidžiamos.
Apie aukšto meistriškumo sporto varžybų laiką ir vietą ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki varžybų paskelbus interneto tinklalapyje www.sportinezukle.lt, varžybų metu bus leidžiama žvejoti tik tų varžybų dalyviams. Aukšto meistriškumo sporto varžybomis laikomos tokios varžybos, kurias organizuoja sporto šakos federacijos, kurios yra tarptautinės (pasaulio) sporto šakos federacijos narės.
Iki šiol galiojęs draudimas žvejoti naudojant ilgesnes kaip 20 cm ilgio gumas sušvelnintas, bus leidžiama naudoti iki 40 cm ilgio gumas. Gumos naudojamos siekiant pagerinti amortizaciją, kai naudojamas pintas valas, kuris yra netamprus. Jų ilgio ribojimas buvo įvestas norint sustabdyti žuvų ištekliams kenksmingą žvejybos būdą, kuomet naudojant gumas masalas užtempiamas į žvejybos vietą.
Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas apsaugoti marguosius upėtakius Šalčios upėje ir šlakius Šyšos upėje, šios upės įrašytos į Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 2 priedą. Šalčioje nuo žiočių iki Visinčios žiočių ir Šyšoje aukščiau Šilutės žuvų pralaidos galios draudimas žvejoti nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.
Vadovaujantis mokslinių tyrimų rekomendacijomis išplėstas Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 7 priede nustatytas vandens telkinių, kurių ekologinę būklę siekiama pagerinti, sąrašas.
Šiuose vandens telkiniuose skatinama išgaudyti karpines žuvis, o plėšriąsias žuvis papildomai apsaugoti. Todėl į 7 priedą įrašytuose vandens telkiniuose karpines žuvis leidžiama žvejoti nemokamai (be mėgėjų žvejybos leidimo), taip pat neribojamas karpinių žuvų (išskyrus lynus) sugavimo kiekis.
Plėšriųjų žuvų žvejyba leidžiama tik dirbtiniais masalais, vienam žvejui naudojant ne daugiau kaip 1 žvejybos įrankį. Vienos žvejybos metu leidžiama sužvejoti vieną lydeką ir vieną sterką, ne mažesnius nei 65 cm. Jei žvejojama naudojant (turint) žuvis aptikti padedančius prietaisus (sonarus), privaloma nedelsiant paleisti atgal į tą patį vandens telkinį visas sugautas lydekas ir sterkus.