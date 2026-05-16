Po sėkmingos gelbėjimo operacijos – liūdna žinia: netoli Danijos rastas negyvas banginis Timis

Banginis buvo atpažintas po to, kai buvo aptiktas prie gyvūno anksčiau pritvirtintas sekimo įrenginys, pranešė Vokietijos Meklenburgo-Pomeranijos žemės aplinkos ministerija ir Danijos aplinkosaugos pareigūnai.
Taip buvo išsklaidytas anksčiau tvyrojęs netikrumas, ar šią savaitę prie Danijos krantų rastas lavonas yra to paties gyvūno, kuris prikaustė Vokietijos dėmesį ir pateko į antraštes visame pasaulyje. Ant seklumos užplaukęs banginio patinas barža buvo nugabentas į Šiaurės jūrą ir gegužės 2 d. paleistas.
Danijos aplinkos agentūros narai ir Vokietijos veterinaras, kuris dalyvavo privačioje banginio išgabenimo iniciatyvoje, šeštadienį apžiūrėjo šį gyvūną ir nėrė po lavonu. Apžiūra įnešė aiškumo, nes valdžios institucijos penktadienį iš pradžių tvirtino, kad ant gyvūno nebuvo rastas joks siųstuvas.
Mortenas Abildstrømas iš Danijos aplinkos agentūros vėliau paaiškino, kad prie nugaros peleko pritvirtintas sekimo įrenginys iš pradžių negalėjo būti pastebėtas, nes banginis gulėjo ant šono, o vėliau buvo rastas ant nugaros.