GamtaFauna

Po sėkmingos gelbėjimo operacijos – liūdna žinia: netoli Danijos rastas negyvas banginis Timis

2026 m. gegužės 16 d. 18:56
Šeštadienį patvirtinta, kad netoli Danijos Anholto salos rastas negyvas banginis yra Timiu pramintas kuprotasis banginis, kuris buvo užplaukęs ant seklumos prie Vokietijos krantų ir grąžintas atgal į jūrą per daug dėmesio sulaukusią gelbėjimo operaciją.
Daugiau nuotraukų (3)
Banginis buvo atpažintas po to, kai buvo aptiktas prie gyvūno anksčiau pritvirtintas sekimo įrenginys, pranešė Vokietijos Meklenburgo-Pomeranijos žemės aplinkos ministerija ir Danijos aplinkosaugos pareigūnai.
Taip buvo išsklaidytas anksčiau tvyrojęs netikrumas, ar šią savaitę prie Danijos krantų rastas lavonas yra to paties gyvūno, kuris prikaustė Vokietijos dėmesį ir pateko į antraštes visame pasaulyje. Ant seklumos užplaukęs banginio patinas barža buvo nugabentas į Šiaurės jūrą ir gegužės 2 d. paleistas.
Danijos aplinkos agentūros narai ir Vokietijos veterinaras, kuris dalyvavo privačioje banginio išgabenimo iniciatyvoje, šeštadienį apžiūrėjo šį gyvūną ir nėrė po lavonu. Apžiūra įnešė aiškumo, nes valdžios institucijos penktadienį iš pradžių tvirtino, kad ant gyvūno nebuvo rastas joks siųstuvas.
Susiję straipsniai
Baltijos jūros pakrantėje – išmesto banginio gelbėjimo operacija

Baltijos jūros pakrantėje – išmesto banginio gelbėjimo operacija

Gelbėjimo operacija Baltijos jūroje – kiekviena akimirka svarbi, banginio jėgos senka

Gelbėjimo operacija Baltijos jūroje – kiekviena akimirka svarbi, banginio jėgos senka

Drama Baltijos jūroje tęsiasi: banginis Timis vėl įstrigo 

Drama Baltijos jūroje tęsiasi: banginis Timis vėl įstrigo 

Mortenas Abildstrømas iš Danijos aplinkos agentūros vėliau paaiškino, kad prie nugaros peleko pritvirtintas sekimo įrenginys iš pradžių negalėjo būti pastebėtas, nes banginis gulėjo ant šono, o vėliau buvo rastas ant nugaros.
banginisVokietijaDanija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.