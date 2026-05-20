Nidos paplūdimyje – netikėtas „poilsiautojas“: vaizdas pralinksmino lietuvius

2026 m. gegužės 20 d. 08:56
Paulius Matulevičius
Šią savaitę nidiškius nustebino netikėtas svečias – pajūrio pakrante vaikštinėjo šernas. Visa tai užfiksavo ir į viešą „Facebook“ grupę „Orų entuziastai“ įkėlė Liudas Baronas.
Vaizdo įraše matyti, kaip šernas per smėlį nužingsniuoja iki pat jūros kranto, atsigeria vandens ir kulniuoja toliau savo reikalais.
Po nuotraukomis ir vaizdo įrašais pasipylė komentatorių šmaikščios žinutės.
„Nu jo, dabar pradėsiu bijoti prie jūros eiti. Gyvenu septynerius metus Nidoje, teko visur jų sutikti, bet bent ne prie jūros...“ – rašė Gabrielė Bilčiūtė-Smetanina.

Išėjus į gatvę teko susidurti su nekasdieniu reginiu: gyvenvietėje užfiksavo besiblaškantį šerną

Jai antrino Šarūnas Grumadas: „Užpernai su MTB dviračiu, važiuodamas miško keliukais už Juodkrantės, sutikau šerną. Galvojau, koks čia mėsos kukulis bėga ±40 km/h greičiu link jūros. Gerai, kad iš anksto pastebėjau ir mūsų keliai nesusikirto. Gal net ir tas pats jūros mėgėjas.“
Kiti rašė tokius komentarus: „Ekstremalas šerniukas“, „Bebaimis. Ir šernas, ir jūs“, „Prisižiūrėjo dokumentikos apie Kiaulių salą Bahamose“, „Gal atplaukė iš Švedijos paskui karalių“, „Atėjo išsimaudyti prieš vasarą“, „Kaip yra jūrų kiaulytės, tai čia – jūrų šerniukas.“
Iš daugybės komentarų matyti, kad šie vaizdeliai socialinių tinklų lankytojams praskaidrino nuotaiką.
„Facebook" grupės „Orų entuziastai" nuotraukas ir vaizdo įrašą galite pamatyti čia.
